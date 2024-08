Mihaela Cambei, după ce va fi portdrapelul României la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice: "E ceva unic" - Antena Sport

Mihaela Cambei a avut o primă reacţie după ce a aflat că va fi portdrapelul României la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice. Cambei a devenit prima femeie care a câştigat o medalie olimpică la haltere.

Mihaela Cambei a dezvăluit şi ce rugăminte a avut pentru părinţii săi. Să o aştepte cu cartofi prăjiţi şi cu ciorbă.

Mihaela Cambei, după ce va fi portdrapelul României la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice

„Este ceva unic pentru orice sportiv care nu a mai purtat drapelul până acum. E ceva unic. Nu îmi este frică că va fi prea greu. Cât de cât mi-am revenit, încă nu sunt sută la sută, trebuie să mă mai odihnesc. Nici măcar nu realizez acum, nu ştim încă să ne bucurăm în totalitate. M-am simţit foarte bine alături de Nadia, alături de campioană, am fost la acelaşi club în Oneşti. A zis că este mândră de mine şi că ma felicită. Am primit foarte multe telefoane, dar nu am reuşit să răspund la toate mesajele.

Nici nu am îndrăznit să răspund, sunt foarte multe. Prima dată am reuşit să vorbesc cu familia. Voi fi primită cu braţele deschise pentru că înseamnă mult această medalie pentru România şi pentru clubul meu de la Oneşti. Le-am spus să îmi pregătească cartofi prăjiţi, că am o poftă enormă, şi o ciorbă tradiţională care se face la noi acasă: moldovenească„, a spus Mihaela Cambei.

