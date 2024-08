Mihaela Cambei, prima reacţie după ce a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice 2024: "Am zis ori la bal, ori la spital" - Antena Sport

Mihaela Cambei, prima reacţie după ce a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice 2024: "Am zis ori la bal, ori la spital"

Mihaela Cambei a oferit prima reacţie după ce a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice 2024. Sportiva din România a încheiat pe locul secund proba de 49 kg la haltere, fiind depăşită de chinezoaica Zhihui Hou cu un singur kilogram.

La finalul concursului, Mihaela Cambei a dezvăluit că a avut câteva probleme la cot, dar a reuşit să strângă din dinţi şi să urce pe a doua treaptă a podiumului.

„A fost concursul vieţii mele pentru care m-am antrenat doi ani de zile. Am simţit că îmi rămâne mâna pe podium pentru că am avut un cârcel foarte mare la mână în care mi s-a oprit şi degetul. Cotul mă durea foarte tare, dar am zis ori la bal, ori la spital.

Nu ştiu care şi cum a fost, nu am urmărit tabela. Eu m-am concentrat pe ce trebuia să fac, să-mi ridic toate încercările. Dacă rata chinezoaica, ne cânta imnul în această seară. Dar eu sunt mândră de ce am reuşit să aduc pentru că este prima medalie olimpică la fete, la haltere.