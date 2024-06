Rafael Nadal şi Carlos Alcaraz vor face pereche la Jocurile Olimpice de la Paris! Anunţul oficial al spaniolilor - Antena Sport

Dacă Alcaraz îşi va face debutul la Jocurile Olimpice, Rafael Nadal va juca pentru a patra oară. Spaniolul are în palmares şi două medalii de aur. Prima a fost obţinută la Beijing, în 2008, în proba de simplu, în timp ce a doua a fost obţinută la Rio, în 2016, în proba de dublu.

Carlos Alcaraz a dezvăluit următorul mare obiectiv al carierei: „Asta aş alege”. Ce a spus despre comparaţia cu „The Big 3”

Carlos Alcaraz a dezvăluit următorul mare obiectiv al carierei, după ce s-a impus în finala de la Roland Garros. Spaniolul de 21 de ani l-a învins în ultimul act de la Paris pe Alexander Zverev şi şi-a trecut în cont al treilea turneu de Grand Slam al carierei.

Alcaraz a mai câştigat în trecut US Open 2022 şi Wimbledon 2023, iar acum se pregăteşte să îşi apere titlul cucerit la All England Club în urmă cu un an.

La scurt timp după Wimbledon, jucătorii de tenis vor reveni în complexul de la Roland Garros, pentru Jocurile Olimpice de la Paris. Într-un interviu acordat celor de la mundodeportivo.com, Carlos Alcaraz a dezvăluit ce ar alege între un nou titlu la Wimbledon şi aurul olimpic:

„E complicat, dar Jocurile Olimpice sunt din patru în patru ani. Acolo reprezint ţara şi toţi spaniolii. Aş alege aurul olimpic”, a declarat Carlos Alcaraz, care a dezvăluit şi programul pe care îl are în perioada următoare.

Înainte de Wimbledon, Alcaraz va merge la Queen’s, un alt turneu de tradiţie pe iarbă, după care va juca la Wimbledon. După al treilea turneu de Grand Slam al anului, spaniolul îşi va îndrepta atenţia către Jocurile Olimpice de la Paris.