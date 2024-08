S-au încheiat audierile de la TAS, în cazul gimnastelor Sabrina Voinea și Ana Bărbosu! Când poate fi publicat verdictul - Antena Sport

S-au încheiat audierile de la TAS, în cazul gimnastelor Sabrina Voinea și Ana Bărbosu! Sabrina Voinea şi Ana Maria Bărbosu / Colaj AS.ro/Profimediaimages S-au încheiat audierile de la TAS, în cazul gimnastelor Sabrina Voinea și Ana Bărbosu! Gimnastele speră să își găsească dreptatea la Tribunalul de la Lausanne, după ce nu au primit medalii la finala la sol, de la Jocurile Olimpice. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Sabrina Voinea a primit o penalizare de o zecime la Paris, pentru că ar fi depășit covorul în cadrul finalei. Totuși, pe reluări poate fi observat faptul că românca nu a ieșit din această surafață. S-au încheiat audierile de la TAS, în cazul gimnastelor Sabrina Voinea și Ana Bărbosu! De cealaltă parte, Ana Bărbosu a contestat punctajul obținut în finala de la sol. Românca a obținut inițial medalia de bronz, însă aceasta a căzut pe locul al 4-lea în finală, după ce Jordan Chiles a primit un punctaj mai mare, în urma unei contestații. Astfel, delegația României a cerut la TAS ca cele două sportive să primească medalii de bronz, pentru prestațiile de la Jocurile Olimpice. Potrivit informațiilor oferite de golazo.ro, judecătorii de la Lausanne au decis să judece cazul la comun. Reclamă

„Verdictul va fi unul comun, fără îndoială, dar nu-mi dau seama exact de ce au decis să conexeze cele două cazuri. Sigur, ambele au ca subiect regulamentele FIG și felul în care se aplică”, a spus Cristian Jura, președintele Tribunalului Român de Arbitraj Sportiv și membru al TAS.

Potrivit informațiilor oferite de sport.ro, în ziua de sâmbătă ar trebui să apară și verdictul final al judecătorilor de la TAS.

Ana Maria Bărbosu, reacţie emoţionantă după ce a depus contestaţia la TAS

„Eu nu mai știam ce am făcut și am vrut să văd. Pur și simplu nu mai țineam minte. Din momentul în care m-am uitat la tabelă și am văzut clasamentul schimbat, am avut un șoc.

N-am mai realizat ce se întâmplă. Revăzând imaginile mi-am dat seama că am scăpat steagul, că am făcut tot ce am făcut. Eu nu mai țineam minte. Șocul a fost total. Îmi este greu să cred că se mai poate schimba ceva acum. Chiar dacă o să se demonstreze că s-a greșit, clasamentul nu cred că o să mai poată fi schimbat. Dar sunt împăcată cu asta. Știu că am reprezentat bine România într-o finală olimpică. Asta mă bucură cel mai mult.”, a spus Ana Maria Bărbosu, potrivit golazo.ro.