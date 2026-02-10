Jurnal Antena Sport | Derby-ul și scandalul - Antena Sport

Video Jurnal Antena Sport | România a ales: Hagi, urmașul lui Lucescu la națională

Vești excelente pentru Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu Juventus. Două reveniri importante la Inter

George Buta a bifat cel mai bun rezultat pentru Team Romania la biatlon, la Jocurile Olimpice de iarnă

LIVE TEXT CFR Cluj – Rapid 1-0. Meci capital pentru calificarea în sferturile Cupei României. Giuleștenii, eliminați la acest scor

Suporterii CFR-ului, mobilizare exemplară după incidentele de la meciul cu ”U”. Decizia luată de fanii „feroviari”

Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu”

Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi”

OFICIAL | Noul jucător de la FCSB a fost trecut pe lista LPF

Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată

Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”

Prima reacţie a lui Ştefan Baiaram după ce a scuipat un fan: “Nu regret nimic”