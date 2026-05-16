Al Nassr – Gamba Osaka (20:45, AntenaPLAY). Cristiano Ronaldo poate câştiga două trofee în aceeaşi zi!

Cristiano Ronaldo ar putea trăi una dintre cele mai fericite zile din carieră. Ar putea cuceri sâmbătă două trofee. Înainte de a începe finala Ligii Campionilor Asiei 2, Al-Hilal va juca în campionat împotriva lui Neom. Dacă echipa lui Benzema nu va câştiga, Al Nassr va cuceri titlul de campioană în Arabia Saudită.

Finala Ligii Campionilor Asiei 2, dintre Al Nassr şi Gamba Osaka, e sâmbătă, de la ora 20:45.

Gamba Osaka (4-4-2): Masaaki Higashiguchi – Genta Miura, Shinnosuke Nakatani, Takeru Kishimoto, Shinya Nakano – Shu Kurata, Tokuma Suzuki, Ryoya Yamashita, Rin Mito – Harumi Minamino, Deniz Hümmet Antrenor: Jens Wissing

În semifinalele Ligii Campionilor Asiei 2, Al Nassr a “spulberat-o” pe Al Ahli Doha, învingând-o cu 5-1. Kingsley Coman a reuşit atunci un hattrick. Gamba Osaka a trecut, în penultimul act al competiţiei, de Bangkok United, cu scorul general de 4-0.

Cu două trofee cucerite, Liga Campionilor Asiei 2 şi titlul în Arabia Saudită, Cristiano Ronaldo ar avea un moral excelent înainte de Campionatul Mondial 2026, care se vede exclusiv în România în Universul Antena. Ronaldo visează să devină şi campion mondial, trofeu care îi lipseşte din palmares. Colegii din naţionala Portugaliei vor face tot posibilul să îl ajute să cucerească şi acest trofeu, după cum declara Bruno Fernandes.