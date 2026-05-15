Kylian Mbappe şi-a decis viitorul, după ce fanii lui Real Madrid l-au huiduit şi fluierat pe Santiago Bernabeu!

Kylian Mbappe (27 de ani) a fost întrebat dacă se gândeşte la o eventuală plecare de la Real Madrid, după ce fanii echipei din capitala Spaniei l-au huiduit şi fluierat copios la meciul de pe teren propriu, cu Oviedo.
Cu cifre de senzaţie în acest sezon, 24 de goluri şi 5 assist-uri în 29 de meciuri în campionat şi 15 goluri şi un assist în 11 meciuri în Liga Campionilor, Mbappe a intrat în vizorul fanilor, care îl acuză că nu ar fi loial clubului.
Kylian Mbappe nu se gândeşte la plecarea de la Real Madrid: “Sunt foarte fericit aici. De ce aş vrea să plec?”
Mbappe nu se gândeşte însă la o plecare de la Real Madrid. „Sunt foarte fericit la Madrid. De ce aș vrea să plec?”, a spus Mbappe la conferinţa de presă de după meciul cu Oviedo.
„Trebuie să accepți (n.r: huiduielile şi fluierăturile). Cred că este o opinie pe care o exprimă oamenii. Nu cred că ar trebui să o iei personal. Nimeni nu va muri în seara asta. E normal ca atunci când nu câștigăm, oamenii să aleagă jucători pentru a-i huidui. S-a întâmplat la Real Madrid, s-a întâmplat la fiecare club din lume. Nu știu ce e atât de special la asta. Când nu câștigăm, asta e viața”, a spus superstarul naţionalei Franţei, despre huiduielile şi fluierăturile fanilor madrileni la adresa lui, la meciul de pe Santiago Bernabeu.
Dacă a încercat să aplaneze tensiunile cu fanii, pe antrenorul Alvaro Arbeloa l-a taxat pentru că l-a ţinut pe bancă până în minutul 68 cu Oviedo şi pentru că nu l-a introdus deloc în El Clasico. Barcelona s-a impus cu 2-0, câştigând titlul chiar în meciul cu marea rivală.
„Antrenorul mi-a spus că sunt al patrulea atacant preferat din lot”, a declarat Kylian Mbappe. Arbeloa a negat. „Probabil nu a înțeles corect, nu i-am spus că este al patrulea atacant”, a răspuns Alvaro Arbeloa, întrebat despre declaraţia lui Mbappe.
Mbappe, care e cotat la 200 de milioane de euro de către transfermarkt.com, mai are contract cu Real Madrid până în vara lui 2029.
