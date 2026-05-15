Conducerea U Cluj a reacționat după controlul antidoping cerut de Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a solicitat un control antidoping înaintea disputei decisive pentru titlu cu Universitatea Cluj, suspectând formația antrenată de Cristiano Bergodi de dopaj.
Radu Constantea, președintele „șepcilor roșii”, a reacționat cu privire la această procedură și a prefațat și duelul de pe stadionul ”Ion Oblemenco”.
Radu Constantea: „U Cluj nu are nimic de ascuns”
Crește presiunea înaintea duelului care poate decide campioana din Liga 1, asta după ce Universitatea Craiova a solicitat un control antidoping pentru confruntarea din Bănie.
Solicitarea oltenilor nu l-a deranjat pe Radu Constantea, care a prefațat disputa care va aduce în tribunele stadionului ”Ion Oblemenco” aproximativ 30.000 de fani.
„Ar putea fi o procedură standard, nu văd ceva în neregulă cu asta. U Cluj nu are nimic de ascuns, nu are nimic împotriva unui control antidoping. Și mi-e greu să comentez că ar putea fi o șicană, nu cred că vine nimic în acest sens dinspre Craiova!
Este procedură ANAD, vine periodic astfel de lucruri. Nu văd nimic anormal sau rău…”.
Radu Constantea: „Nu avem nimic de pierdut”
„Noi ne-am îndeplinit obiectivul deja, putem spune deja că am bifat un sezon excepțional. Pentru meciul de duminică țintim să prelungim amânarea deznodământului sezonului. Normal, țintim victoria, să vedem acum ce va fi.
Totuși, este extrem de greu la Craiova, contra unei echipe foarte bune, în fața a 30.000 de suporteri, care pun presiune maximă pe adversari. Dar încercăm. Suntem încrezători, chiar dacă venim după o dezamăgire teribilă după finala Cupei României.
Însă nu avem nimic de pierdut, am făcut rezultate foarte bune în actuala ediție. Mergem cu încredere la meci”, a declarat Radu Constantea, potrivit gsp.ro.
