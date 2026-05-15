Conducerea U Cluj a reacționat după controlul antidoping cerut de Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a solicitat un control antidoping înaintea disputei decisive pentru titlu cu Universitatea Cluj, suspectând formația antrenată de Cristiano Bergodi de dopaj.

Radu Constantea, președintele „șepcilor roșii”, a reacționat cu privire la această procedură și a prefațat și duelul de pe stadionul ”Ion Oblemenco”.

Radu Constantea: „U Cluj nu are nimic de ascuns”

Crește presiunea înaintea duelului care poate decide campioana din Liga 1, asta după ce Universitatea Craiova a solicitat un control antidoping pentru confruntarea din Bănie.

Solicitarea oltenilor nu l-a deranjat pe Radu Constantea, care a prefațat disputa care va aduce în tribunele stadionului ”Ion Oblemenco” aproximativ 30.000 de fani.

„Ar putea fi o procedură standard, nu văd ceva în neregulă cu asta. U Cluj nu are nimic de ascuns, nu are nimic împotriva unui control antidoping. Și mi-e greu să comentez că ar putea fi o șicană, nu cred că vine nimic în acest sens dinspre Craiova!