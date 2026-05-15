A prins lotul pentru Cupa Mondială la 39 de ani și nu și-a mai putut stăpâni lacrimile

Majoritatea naționalelor au început deja să își anunțe loturile cu care vor concura la Campionatul Mondial, competiția fiind transmisă pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Japonia este printre selecționatele care și-au definitivat aceste aspecte, iar momentul a produs emoție pentru experimentatul Yuto Nagatomo, fostul jucător al celor de la Inter.
Yuto Nagatomo, în lacrimi când a auzit că a fost convocat pentru Mondial
Yuto Nagatomo a evoluat la un nivel înalt în fotbalul european, dar acum joacă în campionatul Japoniei la vârsta de 39 de ani. Cu o vastă experiență la nivel internațional, acesta a prins ultimul tren.
Concret, acesta a fost convocat la naționala Japoniei pentru Campionatul Mondial din această vară, iar vestea l-a emoționat pe fostul jucător al lui Inter.
În momentul în care a primit vestea, acesta a izbucnit în lacrimi. O reacție similară a avut și Mateta, când a primit convocarea de la Didier Deschamps.
🚨 Yuto Nagatomo 🇯🇵 (39 ans) apprend sa convocation pour le Mondial… et fond en larmes. 🥹
Une véritable légende. 🌟
(@fctokyoofficial)pic.twitter.com/IZVp7Rvugw
— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 15, 2026
