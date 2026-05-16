Lovitură teribilă pentru Dan Şucu! Îl pierde gratis pe jucătorul pe care s-au plătit 10 milioane de euro!

Dan Şucu, la un meci al lui Genoa

Dan Şucu (63 de ani) primeşte o lovitură teribilă la Genoa, club pe care îl patronează în Serie A şi pe care l-a preluat după ce a devenit acţionar majoritar la Rapid.

Unul dintre cei mai importanţi jucători de la Genoa, ucraineanul Ruslan Malinovskyi (33 de ani), va pleca liber de contract de la formaţia patronată de Dan Şucu.

Dan Şucu îl pierde gratis pe unul dintre cei mai importanţi jucători de la Genoa

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunţat că Malinovskyi a ajuns la un acord cu Trabzonspor şi va semna un contract pe 3 ani cu formaţia turcă.

🚨🩵🤎 Ruslan Malinovskyi to Trabzonspor, here we go! Exclusive news revealed here on April, set to be confirmed.

Malinovskyi leaves Genoa as free agent and will sign a three year deal in Turkey. 🇺🇦🇹🇷 pic.twitter.com/tiIJbbO4SP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2026

Malinovskyi a jucat în 33 de meciuri în campionat în acest sezon, marcând 6 goluri şi reuşind 3 assist-uri. A avut o contribuţie majoră la salvarea de la retrogradare a echipei antrenate de Daniele De Rossi.