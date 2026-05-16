Lovitură teribilă pentru Dan Şucu! Îl pierde gratis pe jucătorul pe care s-au plătit 10 milioane de euro!

Dan Şucu (63 de ani) primeşte o lovitură teribilă la Genoa, club pe care îl patronează în Serie A şi pe care l-a preluat după ce a devenit acţionar majoritar la Rapid.
Unul dintre cei mai importanţi jucători de la Genoa, ucraineanul Ruslan Malinovskyi (33 de ani), va pleca liber de contract de la formaţia patronată de Dan Şucu.
Dan Şucu îl pierde gratis pe unul dintre cei mai importanţi jucători de la Genoa
Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunţat că Malinovskyi a ajuns la un acord cu Trabzonspor şi va semna un contract pe 3 ani cu formaţia turcă.
🚨🩵🤎 Ruslan Malinovskyi to Trabzonspor, here we go! Exclusive news revealed here on April, set to be confirmed.
Malinovskyi leaves Genoa as free agent and will sign a three year deal in Turkey. 🇺🇦🇹🇷 pic.twitter.com/tiIJbbO4SP
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2026
Malinovskyi a jucat în 33 de meciuri în campionat în acest sezon, marcând 6 goluri şi reuşind 3 assist-uri. A avut o contribuţie majoră la salvarea de la retrogradare a echipei antrenate de Daniele De Rossi.
Înainte ca Genoa să fie preluată de Dan Şucu, clubul italian a plătit 10.7 milioane de euro pentru a-l transfera pe Malinovskyi de la Marseille. A plătit iniţial 3 milioane de euro pentru un împrumut, după care a mai achitat 7.7 milioane de euro pentru a-l transfera definitiv la Genoa pe ucrainean de la gruparea franceză.
Malinovskyi are 70 de meciuri şi 10 goluri pentru naţionala Ucrainei.
