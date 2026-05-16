Home | Fotbal | Serie A | Lovitură teribilă pentru Dan Şucu! Îl pierde gratis pe jucătorul pe care s-au plătit 10 milioane de euro!

Lovitură teribilă pentru Dan Şucu! Îl pierde gratis pe jucătorul pe care s-au plătit 10 milioane de euro!

Bogdan Stănescu Publicat: 16 mai 2026, 11:03

Comentarii
Lovitură teribilă pentru Dan Şucu! Îl pierde gratis pe jucătorul pe care s-au plătit 10 milioane de euro!

Dan Şucu, la un meci al lui Genoa / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Dan Şucu (63 de ani) primeşte o lovitură teribilă la Genoa, club pe care îl patronează în Serie A şi pe care l-a preluat după ce a devenit acţionar majoritar la Rapid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unul dintre cei mai importanţi jucători de la Genoa, ucraineanul Ruslan Malinovskyi (33 de ani), va pleca liber de contract de la formaţia patronată de Dan Şucu.

Dan Şucu îl pierde gratis pe unul dintre cei mai importanţi jucători de la Genoa

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunţat că Malinovskyi a ajuns la un acord cu Trabzonspor şi va semna un contract pe 3 ani cu formaţia turcă.

Malinovskyi a jucat în 33 de meciuri în campionat în acest sezon, marcând 6 goluri şi reuşind 3 assist-uri. A avut o contribuţie majoră la salvarea de la retrogradare a echipei antrenate de Daniele De Rossi.

Reclamă
Reclamă

Înainte ca Genoa să fie preluată de Dan Şucu, clubul italian a plătit 10.7 milioane de euro pentru a-l transfera pe Malinovskyi de la Marseille. A plătit iniţial 3 milioane de euro pentru un împrumut, după care a mai achitat 7.7 milioane de euro pentru a-l transfera definitiv la Genoa pe ucrainean de la gruparea franceză.

Malinovskyi are 70 de meciuri şi 10 goluri pentru naţionala Ucrainei.

Planta exotică tot mai populară în curţile românilor. La Motru a fost plantată şi în parcuri publicePlanta exotică tot mai populară în curţile românilor. La Motru a fost plantată şi în parcuri publice
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Alexandra Căpitănescu, printre favoriţii finalei Eurovision 2026. Cine sunt artiştii cu şanse la marele trofeu
Observator
Alexandra Căpitănescu, printre favoriţii finalei Eurovision 2026. Cine sunt artiştii cu şanse la marele trofeu
Anghel Iordănescu, ținta principală a comuniștilor după fuga celui mai bun fotbalist român în străinătate. Dezvăluiri din Dosarele Securității
Fanatik.ro
Anghel Iordănescu, ținta principală a comuniștilor după fuga celui mai bun fotbalist român în străinătate. Dezvăluiri din Dosarele Securității
11:53

Cine ar fi crezut: Marius Şumudică a semnat cu FCSB! Gigi Becali a dezvăluit de ce mutarea a picat, în final
11:13

Florinel Coman, din vară la FCSB? Mihai Stoica: “Ne e dor de el”
10:47

Mesajul Nadiei Comăneci pentru Cristi Chivu, în Gazzeta dello Sport. “Este o mândrie pentru toată România”
10:27

EXCLUSIVMiruță, despre asocierea Stelei: „Încă aștept documentele!” Ce s-a întâmplat cu cei 14 investitori și planul B: „Drum înfundat!”
10:27

Dinamo – CFR Cluj, LIVE TEXT (ora 21:00). Meci decisv pentru Conference League
10:15

Al Nassr – Gamba Osaka, 20:45, LIVE VIDEO. Cristiano Ronaldo poate câştiga două trofee în aceeaşi zi!
Vezi toate știrile
1 Kylian Mbappe şi-a decis viitorul, după ce fanii lui Real Madrid l-au huiduit şi fluierat pe Santiago Bernabeu! 2 VIDEOA prins lotul pentru Cupa Mondială la 39 de ani și nu și-a mai putut stăpâni lacrimile 3 Conducerea U Cluj a reacționat după controlul antidoping cerut de Universitatea Craiova 4 Thomas Neubert ştie noul antrenor de la FCSB: “Pe 21 mai vine” 5 Gigi Becali a făcut anunțul! Cine va fi patron la FCSB după ce el se retrage 6 FotoCristi Borcea a anunţat dezastrul în România, după ce a investit 35 de milioane de euro: “O fac din prostie”!
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român