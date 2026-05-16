Cine ar fi crezut: Marius Şumudică a semnat cu FCSB! Gigi Becali a dezvăluit de ce mutarea a picat, în final

Marius Şumudică chiar a semnat un contract cu FCSB şi era gata să antreneze echipa. Dezvăluirea a fost făcută de Gigi Becali, care a recunoscut că mutarea nu s-a mai făcut deoarce nu a vrut să supere fanii.

Marius Şumudică a fost în negocieri avanaste cu FCSB în 2021, iar Gigi Becali spune acum că rapidistul chiar a semnat contractul.

„Din punctul meu de vedere, nu am nicio treabă, dar sunt unii suporteri care mai vorbesc cu el și îi spun: «Da, băi, Șumi, da, sigur!», dar mie îmi spun: «Nu, domn-le!». Cred că îi spun așa de bun-simț.

Nu are cum, eu credeam că se va putea, și aveam contractul semnat cu el atunci, mă înțelesesem cu el, dar mi-am dat seama că nu există să îl vrea la FCSB, nu îl vor.

Să zicem că aranjează el cu 10-15, dar sunt mii și mii care nu îl vor. Și nu fac împotriva suporterilor niciodată în viața mea, pentru că le sunt recunoscător pentru că au susținut echipa și au fost drepți și au susținut FCSB și nu au ținut cont de surogatul Steaua”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.