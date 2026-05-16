Braga – Estrela se joacă ACUM. Ianis Stoica luptă pentru evitarea retrogradării

Viviana Moraru Publicat: 16 mai 2026, 20:07

Ianis Stoica într-un meci pentru Estrela Amadora / Profimedia Images

Braga – Estrela, partida din ultima etapă din Liga Portugal, se dispută ACUM, live video în AntenaPLAY. Ianis Stoica este titular pentru oaspeți și luptă pentru evitarea retrogradării.

Înaintea meciului cu Braga, Estrela ocupa locul 15 în Portugalia, cu 29 de puncte, la egalitate cu Casa Pia, formația clasată pe locul de baraj.

Braga – Estrela 1-1 LIVE VIDEO, AntenaPLAY

Min. 15: Braga – Estrela 1-1. Martinez a egalat cu o lovitură de cap, golul fiind validat cu ajutorul VAR-ului.

Min. 5: Braga – Estrela 0-1. Lekovic a deschis scorul, după o lovitură liberă executată excelent de Ianis Stoica.

Min. 1: A început partida.

Echipele de start la Braga – Estrela:

  • Braga: Hornicek – Lagerbielke, Oliveira, Gabriel – Gomez, Luisinho, Moutinho, Martinez – Horta – Victor, Navarro.
  • Estrela: Ribeiro – Luan Patrick, Lekovic, Otavio – Encada, Moreira, Doue, Langa – Marcus, van Hooijdonk, Stoica.

Tondela, formația clasată pe locul 17, primul direct retrogradabil, este la un singur punct distanță de Estrela. Echipa lui Ianis Stoica are, însă, o misiune extrem de dificilă pe terenul celor de la Braga, echipă clasată pe locul 4 în Liga Portugal.

În ultima etapă, Porto, deja campioană, a învins-o cu 1-0 pe Santa Clara. La finalul partidei, a fost sărbătoare pe Dragao, jucătorii primind medaliile și trofeul de campioni.

Totodată, în ultima etapă din Liga Portugal se va stabili și a doua echipă care va evolua în Champions League. Sporting ocupă locul secund și o va înfrunta pe Gil Vicente, de la ora 22:30. Benfica, clasată pe locul trei, la două puncte distanță de Sporting, are nevoie de un succes în meciul cu Estoril, pentru a mai spera la Champions League. Partida echipei lui Jose Mourinho va începe tot de la ora 22:30.

