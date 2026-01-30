Jurnal Antena Sport | Rapidiştii aşteaptă un moment de magie de la Moruţan şi cu U Cluj - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Rapidiştii aşteaptă un moment de magie de la Moruţan şi cu U Cluj
Moruţan l-a încântat pe Gâlcă la debutul pentru Rapid. De la el aşteaptă rapidiştii un moment de magie şi în Giuleşti, cu U Cluj.
Moruţan l-a încântat pe Gâlcă la debutul pentru Rapid. De la el aşteaptă rapidiştii un moment de magie şi în Giuleşti, cu U Cluj.
Jurnal Antena Sport | După Alibec, FCSB vrea să mai renunţe la 3 jucători!Jurnal Antena Sport | După Alibec, FCSB vrea să mai renunţe la 3 jucători!
Jurnal Antena Sport | Rapidiştii aşteaptă un moment de magie de la Moruţan şi cu U ClujJurnal Antena Sport | Rapidiştii aşteaptă un moment de magie de la Moruţan şi cu U Cluj
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 30 ianuarieAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 30 ianuarie
Jurnal Antena Sport | Campioană şi la volanJurnal Antena Sport | Campioană şi la volan
Jurnal Antena Sport | Luka Zahovic a semnat cu CFR ClujJurnal Antena Sport | Luka Zahovic a semnat cu CFR Cluj