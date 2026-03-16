Home | Fotbal | Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2

Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2

Viviana Moraru Publicat: 16 martie 2026, 11:52

Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2

Istvan Kovacs, în timpul unui meci / Profimedia

UEFA a luat decizia în privinţa lui Istvan Kovacs (41 de ani), după gafa uriaşă din derby-ul Rapid – Dinamo 3-2, din prima etapă de play-off. Cel mai important arbitru român nu a fost delegat la niciun meci din returul optimilor de Champions League.

Arbitrul din Carei nu a fost la “centru” la niciun meci nici din faza turului competiţiei europene. Ultima dată, el a fost delegat în Champions League la duelul retur dintre PSG şi Monaco, din play-off-ul pentru optimi, încheiat cu scorul de 2-2.

UEFA a decis ca Istvan Kovacs să nu fie delegat la niciun meci din Champions League

Istvan Kovacs a fost în centrul unui scandal uriaş în fotbalul românesc. Arbitrul a validat golul marcat de Claudiu Petrila în minutul 67, la scorul de 2-1 pentru Dinamo. La faza premergătoare golului, Andrei Borza l-a faultat evident pe Alexandru Musi, însă faultul nu a fost sancţionat de Kovacs.

Arbitrul ar urma să nu mai fie delegat la următoarele meciuri din Liga 1, după ce va da explicaţii la CCA. Există şanse chiar ca Istvan Kovacs, cel care a arbitrat finala Champions League din 2025, să nu mai arbitreze niciun meci în România, până la finalul sezonului.

Arbitrii delegaţi la meciurile din Champions League, din returul optimilor, conform UEFA.com:

  • Sporting Lisabona – Bodo/Glimt: Sandro Schärer (Elveția)
  • Chelsea – PSG: Slavko Vinčić (Slovenia)
  • Manchester City – Real Madrid: Clément Turpin (Franța)
  • Arsenal – Bayer Leverkusen: Danny Makkelie (Olanda)
  • Barcelona – Newcastle: François Letexier (Franța)
  • Tottenham – Atletico Madrid: Daniel Siebert (Germania)
  • Bayern Munchen – Atalanta: Benoît Bastien (Franța)
  • Liverpool – Galatasaray: Szymon Marciniak (Polonia)

În total, în acest sezon de Champions League, Istvan Kovacs a mai arbitrat alte cinci meciuri, pe lângă returul dintre PSG şi Monaco din play-off. Românul a fost la “centru” în Olympiacos – Pafos (0-0), Villarreal – Juventus (2-2), Liverpool – Real Madrid (1-0), Galatasaray – Atletico Madrid (1-1) şi Dortmund – Inter (0-2).

