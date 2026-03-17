Victor Angelescu nu are niciun dubiu în privinţa FCSB-ului: “Ar fi cea mai mare surpriză din istorie”

Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, e convins că FCSB va prinde barajul pentru Conference League. Angelescu a spus că, dacă FCSB nu va prinde barajul de Conference, “ar fi cea mai mare surpriză din istoria fotbalului românesc”.

Mirel Rădoi a avut parte de un debut ratat în acest nou mandat pe banca FCSB-ului. Campioana a făcut doar 0-0, acasă, cu “lanterna” clasamentului, Metaloglobus.

Victor Angelescu nu concepe ca FCSB să rateze barajul pentru Conference League: “Ar fi cea mai mare surpriză din istoria fotbalului românesc”

„Ar fi cea mai mare surpriză din istoria fotbalului românesc, nu cred așa ceva. Dacă mai dura campionatul două etape, intrau în play-off. A fost șocantă și retrogradarea lui Sepsi, dar se întâmplă o dată la 20-30 de ani surprize de genul.

Au cel mai valoros lot din play-out, vor prinde cu siguranță barajul, sunt patru echipe cu drept”, a declarat Victor Angelescu pentru primasport.ro.

Pentru a prinde semifinala barajului pentru preliminariile Conference League, FCSB trebuie să ocupe unul din primele două locuri în play-out. Dacă UTA, care nu are licenţă pentru cupele europene va termina pe unul din primele două locuri, FCSB se poate clasa pe unul din primele trei locuri în play-out pentru a juca barajul.