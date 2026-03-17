Victor Angelescu nu are niciun dubiu în privinţa FCSB-ului: “Ar fi cea mai mare surpriză din istorie”

Bogdan Stănescu Publicat: 17 martie 2026, 21:16

Victor Angelescu, în timpul unei conferințe de presă / Hepta

Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, e convins că FCSB va prinde barajul pentru Conference League. Angelescu a spus că, dacă FCSB nu va prinde barajul de Conference, “ar fi cea mai mare surpriză din istoria fotbalului românesc”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mirel Rădoi a avut parte de un debut ratat în acest nou mandat pe banca FCSB-ului. Campioana a făcut doar 0-0, acasă, cu “lanterna” clasamentului, Metaloglobus.

Victor Angelescu nu concepe ca FCSB să rateze barajul pentru Conference League:

Ar fi cea mai mare surpriză din istoria fotbalului românesc, nu cred așa ceva. Dacă mai dura campionatul două etape, intrau în play-off. A fost șocantă și retrogradarea lui Sepsi, dar se întâmplă o dată la 20-30 de ani surprize de genul.

Au cel mai valoros lot din play-out, vor prinde cu siguranță barajul, sunt patru echipe cu drept”, a declarat Victor Angelescu pentru primasport.ro.

Pentru a prinde semifinala barajului pentru preliminariile Conference League, FCSB trebuie să ocupe unul din primele două locuri în play-out. Dacă UTA, care nu are licenţă pentru cupele europene va termina pe unul din primele două locuri, FCSB se poate clasa pe unul din primele trei locuri în play-out pentru a juca barajul.

Reclamă
Reclamă

Pentru a prinde preliminariile Conference League, FCSB trebuie să câştige, mai întâi, semifinala barajului, contra celeilalte echipe din play-out. În finala barajului, FCSB va trebui să învingă echipa clasată pe locul 3 sau 4 în Liga 1, în funcţie de câştigătoarea Cupei României.

Reclamă
Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Citește și:
IPS Teodosie i-a făcut "baie" cu agheasmă primarului Constanţei, care n-a apucat să se ferească
LIVE BLOG Alegeri FRF 2026. Cine devine noul președinte al Federației Române de Fotbal
22:15

LIVE SCORESporting – Bodo/Glimt 4-0. Dramatism total în prelungiri la Lisabona. Man. City – Real Madrid 0-0
22:10

“Nu pot să-l trădez”. Pintilii a făcut anunțul despre viitorul său în antrenorat. Ce i-a promis lui Charalambous
22:05

“Aţi fost avantajaţi cu Dinamo?” Răspunsul lui Victor Angelescu: “Aia e eroare mai mare”
21:37

Alex Maxim, gol împotriva gigantului Fenerbahce. Nota românului după ce l-a învins pe fostul portar al lui City
21:13

VideoJurnal Antena Sport | Anabella și bestiile
21:10

VideoJurnal Antena Sport | “U” Cluj e la putere
1 Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu 2 Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2 3 Ce surpriză! El este noul antrenor al Oţelului Galaţi! Va semna azi 4 Andrei Nicolescu: “Mi-am depus candidatura!” Decizie surpriză înainte de la alegerile FRF 5 Andrei Nicolescu, anunț important despre debutul lui George Pușcaș la Dinamo 6 Ce au făcut Daniel Pancu şi Cristiano Bergodi când s-au văzut. Imaginile care nu au fost surprinse la tv
Citește și
Cele mai citite
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”
Încă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractulÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu