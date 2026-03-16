Andrei Nicolescu: “Mi-am depus candidatura!” Decizie surpriză înainte de la alegerile FRF

Miercuri, 18 martie 2026, se va decide cine este preşedinte la FRF, dar şi ce componența va avea Comitetul Executiv, din cadrul FRF.
Pentru şefia FRF Răzvan Burleanu, actualul preşedinte, va avea o misiune care pare facilă. El are un singur contracandidat în persoana lui Ilie Ștefan Drăgan.
Tot miercuri se va alege şi componenţa Comitetlui Executiv, iar de astăzi şi Andrei Nicolescu a intrat în cursă pentru un loc în această structură.
Din componența Comitetului Executiv al FRF au făcut mereu parte doi membri de-ai cluburilor. Până acum Valeriu Argăseală, de la FCSB și Alexandru Meszar, de la UTA, au reprezentat primul eșalon.
”Da, mi-am depus candidatura. Să vedem acum ce vor spune cluburile”, a recunoscut Andrei Nicolescu pentru Digi Sport.
