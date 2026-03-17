Andrei Nicolescu, anunț important despre debutul lui George Pușcaș la Dinamo

Se apropie de debutul oficial al lui George Pușcaș pentru Dinamo București. Conducerea clubului preferă însă să nu grăbească revenirea atacantului pe teren. Administratorul special al „câinilor roșii”, Andrei Nicolescu, a oferit detalii despre situația fotbalistului la Digi Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oficialul dinamovist a explicat că Pușcaș se află într-o stare fizică bună, chiar peste așteptările conducerii, însă clubul nu dorește să își asume niciun risc. Atacantul nu a mai evoluat într-un meci oficial din vara anului trecut și are nevoie de timp pentru a se adapta la efortul din partidele oficiale.

Potrivit lui Nicolescu, planul clubului este ca vârful să fie complet pregătit după pauza internațională programată la finalul lunii martie. „Din punct de vedere fizic este bine, chiar mai bine decât ne așteptam. Am putea să forțăm, dar nu vrem. Așteptăm să treacă pauza internațională”, a declarat oficialul dinamovist.

Transferul lui Pușcaș a fost dorit și de antrenorul Zeljko Kopic, care mizează pe experiența internaționalului român pentru a întări ofensiva lui Dinamo în partea decisivă a sezonului.

900.000 de euro este cota de piață a lui George Pușcaș, potrivit Transfermarkt.