Ce au făcut Daniel Pancu şi Cristiano Bergodi când s-au văzut. Imaginile care nu au fost surprinse la tv

Radu Constantin Publicat: 16 martie 2026, 21:53

Partida CFR Cluj – U Cluj 3-2, disputată pe 7 februarie, a ţinut capul de afiş în România cu scandalul care l-a avut în centrul atenţiei pe Cristiano Bergodi. Tehnicianul italian și fotbalistul Andrei Cordea s-au îmbrâncit şi înjurat, iar tehnicianul s-a ales cu o suspendare de o lună.

În conflict a intervenit şi Daniel Pancu, care a făcut o serie de declaraţii dure la adresa lui Bergodi. Ruptura părea totală între ce i doi, dar… după doar câteva săptămâni Daniel Pancu şi Cristiano Bergodi şi-au cerut scuze reciproc şi au revenit la sentimente mai bune.

“Nu mai am nicio problemă cu domnul Bergodi. Totul e istorie, nu mai revin asupra subiectului. Să ne vedem fiecare de fotbal, de echipe și tot așa. E istorie”, a declarat Daniel Pancu, la conferința de presă, premergătoare meciului. Italianul a revenit pe bancă după suspendare, chiar cu CFR Cluj. În debutul partidei, Daniel Pancu şi Cristiano Bergodi s-au salutat şi au socializat preţ de câteva momente. Semn că amândoi au dat uitării momentul tensionat. Vezi aici imaginile cu întâlnirea dintre cei doi.

Ce a spus Pancu despre Bergodi

„Să vină un străin în țară să-mi bată jucătorii? Nu e posibil așa ceva. A vrut să intre pe teren din minutul 85. Suntem în România! Nu e posibil așa ceva. E o lipsă gravă, crasă de respect. Antrenor străin să-mi bată jucătorii în țara mea? Eu mă simt un nimeni. Asta e senzația mea. Dacă faceam așa ceva eram arestat. Nu se poate așa ceva”, a fost afirmaţia tehnicianul CFR-ului care a stârnit o imensă dispută în fotbalul românesc.

