Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu

Răzvan Burleanu este tot mai aproape de a obține un nou mandat în fruntea Federația Română de Fotbal, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv a respins cererea de suspendare a alegerilor formulată de contracandidatul său, Ilie Drăgan.

Decizia a venit cu mai puțin de 24 de ore înainte de scrutinul programat miercuri, la ora 11:00, la Casa Fotbalului. Drăgan solicitase intervenția TAS, susținând că actualul președinte al FRF ar încălca statutul Federației, care prevede că o persoană nu poate ocupa această funcție pentru mai mult de trei mandate.

Potrivit gsp.ro, forul de la Lausanne a decis însă că alegerile trebuie să se desfășoare conform calendarului stabilit inițial de FRF. În schimb, contestația depusă de Drăgan va fi analizată ulterior, în procedură normală, fără a influența desfășurarea votului.

Fondatorul clubului 3 Kids Sport ceruse ca solicitarea sa să fie judecată în regim de urgență și ca alegerile să fie suspendate până la o decizie finală.

În aceste condiții, Burleanu are cale liberă să candideze pentru un al patrulea mandat consecutiv, după cele câștigate în 2014, 2018 și 2022.