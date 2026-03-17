Home | Fotbal | Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu

Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu

Radu Constantin Publicat: 17 martie 2026, 15:09

Comentarii
Răzvan Burleanu, în timpul unui eveniment - Sport Pictures

Răzvan Burleanu este tot mai aproape de a obține un nou mandat în fruntea Federația Română de Fotbal, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv a respins cererea de suspendare a alegerilor formulată de contracandidatul său, Ilie Drăgan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Decizia a venit cu mai puțin de 24 de ore înainte de scrutinul programat miercuri, la ora 11:00, la Casa Fotbalului. Drăgan solicitase intervenția TAS, susținând că actualul președinte al FRF ar încălca statutul Federației, care prevede că o persoană nu poate ocupa această funcție pentru mai mult de trei mandate.

Potrivit gsp.ro, forul de la Lausanne a decis însă că alegerile trebuie să se desfășoare conform calendarului stabilit inițial de FRF. În schimb, contestația depusă de Drăgan va fi analizată ulterior, în procedură normală, fără a influența desfășurarea votului.

Fondatorul clubului 3 Kids Sport ceruse ca solicitarea sa să fie judecată în regim de urgență și ca alegerile să fie suspendate până la o decizie finală.

În aceste condiții, Burleanu are cale liberă să candideze pentru un al patrulea mandat consecutiv, după cele câștigate în 2014, 2018 și 2022.

Reclamă
Reclamă

Și Gigi Becali a anunțat că va contesta la TAS alegerile FRF

Gigi Becali a anunțat că reprezentantul FCSB la Adunarea Generală a FRF va fi Mihai Stoica, care urmează să voteze împotriva actualului președinte, Răzvan Burleanu. Mai mult, omul de afaceri a precizat că, după alegeri, clubul pe care îl finanțează este pregătit să conteste rezultatul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, dacă Răzvan Burleanu va fi reales în funcția de președinte.

„Am decis ca MM Stoica să se ducă miercuri la Adunarea Generală a FRF și va vota împotriva lui Răzvan Burleanu. După Adunare, vom merge la TAS și vom contesta alegerea lui Răzvan Burleanu în funcția de președinte.

Este în ilegalitate, nu mai avea dreptul să fie ales, pentru că a depășit numărul de mandate. Nu am nimic cu Răzvan Burleanu, dar fac acest lucru pentru demnitatea mea. Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate”, a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.ro.

Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Citește și:
Observator
Fanatik.ro
17:43

17:33

17:27

17:25

17:12

17:04

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
