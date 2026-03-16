Ce surpriză! El este noul antrenor al Oţelului Galaţi! Va semna azi

Oţelul Galaţi şi-a ales noul antrenor, după despărţirea de Laszlo Balint. Moldovenii s-au înţeles cu tehnicianul pe care l-a înlocuit Marius Şumudică la Al-Okhdood.
Conform digisport.ro, Stjepan Tomas va fi noul antrenor al Oţelului Galaţi şi el va semna chiar luni. Croatul de 50 de ani este liber de contract din februarie, de la despărţirea de Al-Okhdood.
Stjepan Tomas, noul antrenor al Oţelului
Tomas o va conduce pe Oţelul până la finalul sezonului şi va avea obiectiv salvarea de la retrogradare. Mai mult, croatul va avea şi opţiunea de a-şi prelungi înţelegerea cu moldovenii la finalul stagiunii.
Antrenorul le-a mai pregătit în carieră pe Antalyaspor, Rizespor, Goztepe, Sheriff Tiraspol, Osijek şi Al-Okhdood. Tomas va debuta la Galaţi pe 23 martie, în deplasare, cu Unirea Slobozia.
Oțealul Galați s-a luptat până aproape de finalul sezonului regular pentru o prezență în play-off, dar gălățenii lui Laszlo Balint nu au reușit să iasă victorioși dintr-o luptă cu U Cluj, CFR și FC Argeș.
Mai mult decât atât, aceștia au început cu o înfrângere în play-out, chiar pe teren propriu, iar după fluierul final antrenorul și-a anunțat plecarea de la echipă.
