Manchester City – Real Madrid (LIVE SCORE, 22:00). Retururi “de foc” în optimile UCL Echipele de start în primul mecI

Manchester City – Real Madrid este capul de afiș din această seară în primele meciuri din returul optimilor Ligii Campionilor. După ce formația “blanco” s-a impus cu un 3-0 drastic pe Bernabeu, formația lui Guardiola speră la o minune, în timp ce alte trei partide extrem de interesante se vor disputa în cursul zilei de marți.

Primul meci din această seară de UCL este cel dintre Sporting Lisabona și revelația Bodo/Glimt. În tur, norvegienii s-au impus pe teren propriu cu scorul de 3-0, iar lusitanii au o misiune extrem de dificilă în față. De cealaltă parte, formația de la Cercul Polar Arctic stă față în față cu istoria.

După meciul de pe Jose Alvalade care se va disputa la 19:45, urmează trei meciuri care se vor juca de la 22:00. De departe, cel mai interesant este cel dintre Manchester City și Real Madrid de pe Etihad, care vine la o săptămână după ce echipa lui Arbeloa s-a impus cu 3-0.

Tot la trei goluri diferență a câștigat și PSG contra lui Chelsea pe Parc des Princes, scor 5-2. Nu în ultimul rând, duelul care se anunță cel mai echilibrat prin prisma rezultatului din manșa tur este cel care va avea loc la Londra dintre Arsenal și Bayer Leverkusen, după 1-1 în Germania.