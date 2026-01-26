Jurnal Antena Sport | Tamaș și-a recăpătat faima - Antena Sport

Închide meniul
Gabi Tamaș a schimbat iar echipa la Survivor. I-a expirat împrumutul la Războinici. Bătălia pentru supraviețuire e de vineri până duminică, la Antena 1.

20:28
20:28
Jucătorul de la FCSB căruia Zeljko Kopic i-ar relansa cariera: „Se face de 10 milioane”
20:22
LIVE TEXTUTA – Rapid 1-0. Marius Coman deschide scorul cu un eurogol
20:08
Clubul din Ungaria a plătit 1,5 milioane de euro pe jucătorul format de un club din Liga 1
20:04
Ce jucător al FCSB-ului a lipsit de la ședința lui Gigi Becali. Detaliile oferite de Mihai Stoica: „Și-a atins scopul”
19:47
Mihai Stoica i-a dat replica lui Gigi Becali, după dezastrul de la FCSB: „Asta nu mai e treaba mea”
