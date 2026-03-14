Decizia radicală luată de Inter, imediat după scandalul nebun de la meciul cu Atalanta

Inter Milano a luat o decizie radicală după egalul cu Atalanta, 1-1, venit în urma unui final nebun de meci, în care Cristi Chivu a fost eliminat, după ce a încasat două galbene pentru proteste.
Atalanta a egalat în ultimele 10 minute, după o fază la care liderul din Serie A a cerut un fault după duelul dintre Dumfries şi Sulemana. Gianluca Manganiello nu a fost chemat la VAR şi golul lui Krstovic a fost validat.
Decizia radicală luată de Inter
La finalul partidei, oficialii lui Inter au luat decizia ca nimeni să nu vorbească la conferinţa de presă, sau la flash-interviuri. Nerazzurrii s-au simţit nedreptăţiţi, mai ales că faza vine după un alt moment controversat petrecut în derby-ul cu Milan.
Cu o săptămână în urmă, în prelungirile partidei Milan – Inter, când Diavolii conduceau cu 1-0, oaspeţii au cerut un penalty, după un henţ comis în careu de Samuele Ricci. VAR a decis că nu este cazul de lovitură de la 11 metri.
Andrea Stamaccioni i-a dat dreptate lui Cristi Chivu, după Inter – Atalanta 1-1
Andrea Stramaccioni, fostul antrenor al lui Inter, este de părere că Inter a fost dezavantajată pe finalul meciului de pe teren propriu cu Atalanta, scor 1-1. Liderul din Serie A a condus până în minutul 82, graţie golului marcat de Pio Esposito, dar oaspeţii au egalat prin Krstovic, după o fază controversată.
“Cred că anumite lucruri trebuie descrise de cineva care a jucat fotbal și a trăit aceste lucruri. Dumfries avea avantaj, nu avea de ce să speculeze o situație care ar fi fost foarte ușor de rezolvat. A simți împingerea, presiunea. Când joci, simți în acea fracțiune de secundă. E fault.
Mangianello (n.r. arbitrul) și-a asumat o mare responsabilitate. Ar putea să spună că nu a fost intensitate, dar de ce s-ar arunca? Când cineva joacă și simte o mână pe spate, mai ales într-o situație fundaș-atacant, în 95% din cazuri e fault
Scalvini îşi ridică mâinile, dar aici nu contează intenţia. Scalvini îl loveşte pe Frattesi după ce a primit mingea. E penalty… Destul. Nu mai e nimic de discutat, am văzut 90 de astfel de penalty-uri“, a spus Stramaccioni.
Inter rămâne pe primul loc, cu 68 de puncte, dar AC Milan poate reduce semnificativ din diferenţă.
AC Milan are 60 de puncte în acest moment, dar urmează să joace duminică, pe terenul lui Lazio. În cazul unui succes pe Olimpico, diferenţa dintre Inter şi rivala din oraş va fi de 5 puncte.
