Decizia radicală luată de Inter, imediat după scandalul nebun de la meciul cu Atalanta

Inter Milano a luat o decizie radicală după egalul cu Atalanta, 1-1, venit în urma unui final nebun de meci, în care Cristi Chivu a fost eliminat, după ce a încasat două galbene pentru proteste.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atalanta a egalat în ultimele 10 minute, după o fază la care liderul din Serie A a cerut un fault după duelul dintre Dumfries şi Sulemana. Gianluca Manganiello nu a fost chemat la VAR şi golul lui Krstovic a fost validat.

Decizia radicală luată de Inter

La finalul partidei, oficialii lui Inter au luat decizia ca nimeni să nu vorbească la conferinţa de presă, sau la flash-interviuri. Nerazzurrii s-au simţit nedreptăţiţi, mai ales că faza vine după un alt moment controversat petrecut în derby-ul cu Milan.

Cu o săptămână în urmă, în prelungirile partidei Milan – Inter, când Diavolii conduceau cu 1-0, oaspeţii au cerut un penalty, după un henţ comis în careu de Samuele Ricci. VAR a decis că nu este cazul de lovitură de la 11 metri.

Andrea Stamaccioni i-a dat dreptate lui Cristi Chivu, după Inter – Atalanta 1-1

Andrea Stramaccioni, fostul antrenor al lui Inter, este de părere că Inter a fost dezavantajată pe finalul meciului de pe teren propriu cu Atalanta, scor 1-1. Liderul din Serie A a condus până în minutul 82, graţie golului marcat de Pio Esposito, dar oaspeţii au egalat prin Krstovic, după o fază controversată.