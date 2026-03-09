Programul complet al Marelui Premiu al Chinei. Cursa e duminică (09:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) - Antena Sport

Sezonul 2026 continuă cu Marele Premiu al Chinei. După ce George Russell s-a impus la Melbourne, în prima etapă din acest an, “Marele Circ” se îndreaptă către Shanghai International Circuit.
În etapa cu numărul 2 din 2026 vom avea şi primul week-end cu sprint din acest sezon. La fel ca anul trecut, cursa de sprint va avea loc sâmbătă, în timp ce cursa principală va avea loc duminică.
Programul complet al Marelui Premiu al Chinei (13-15 martie)
Week-end-ul de la Shanghai va începe vineri dimineaţă, de la ora 05:30, atunci când va avea loc unica sesiune de antrenamente din China, LIVE în AntenaPLAY. De la ora 09:30, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, vor avea loc calificările cursei de sprint.
Sâmbătă, de la ora 05:00, în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY, va avea loc cursa de sprint. Câteva ore mai târziu, de la 09:00, piloţii vor reveni pe circuitul din Shanghai, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, pentru calificările cursei de duminică. Marea cursă de duminică va începe la ora 09:00 şi va fi transmisă, de asemenea, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.
Programul Marelui Premiu al Chinei
Vineri
- 05:30: Antrenamente (AntenaPLAY)
- 09:30: Calificările pentru sprint (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Sâmbătă
- 05:00: Cursa de sprint (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
- 09:00: Calificări (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Duminică
- 09:00: Cursa (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Primul Grand Prix de Formula 1 de pe Shanghai International Circuit a avut loc în 2004, tot atunci fiind stabilit şi cel mai bun timp de către Michael Schumacher (1:32.238). Piloţii trebuie să parcurgă în cursă 56 de tururi, distanţa totală fiind de puţin peste 305 km. În urmă cu un an, Lewis Hamilton a câştigat cursa de sprint, în timp ce Oscar Piastri s-a impus în cursa de duminică.
În China va avea loc şi prima etapă din cele şapte ale sezonului de F1 Academy. Aceasta va fi singura serie suport a week-end-ului găzduit de Shanghai. Antrenamentele, calificările şi cursele din F1 Academy sunt LIVE în AntenaPLAY.
Vineri
- 03:10: Antrenament (AntenaPLAY)
- 08:05: Calificări (AntenaPLAY)
Sâmbătă
- 07:45: Cursa 1 (AntenaPLAY)
Duminică
- 04:40: Cursa 2 (AntenaPLAY)
