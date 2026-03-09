Programul complet al Marelui Premiu al Chinei. Cursa e duminică (09:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) - Antena Sport

Sezonul 2026 continuă cu Marele Premiu al Chinei. După ce George Russell s-a impus la Melbourne, în prima etapă din acest an, “Marele Circ” se îndreaptă către Shanghai International Circuit.

În etapa cu numărul 2 din 2026 vom avea şi primul week-end cu sprint din acest sezon. La fel ca anul trecut, cursa de sprint va avea loc sâmbătă, în timp ce cursa principală va avea loc duminică.

Programul complet al Marelui Premiu al Chinei (13-15 martie)

Week-end-ul de la Shanghai va începe vineri dimineaţă, de la ora 05:30, atunci când va avea loc unica sesiune de antrenamente din China, LIVE în AntenaPLAY. De la ora 09:30, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, vor avea loc calificările cursei de sprint.

Sâmbătă, de la ora 05:00, în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY, va avea loc cursa de sprint. Câteva ore mai târziu, de la 09:00, piloţii vor reveni pe circuitul din Shanghai, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, pentru calificările cursei de duminică. Marea cursă de duminică va începe la ora 09:00 şi va fi transmisă, de asemenea, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

IT’S RACE WEEK AGAIN! 💪

We’ll be racing in Shanghai, China for our first #F1Sprint weekend of the season 🤩#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/hAihvUB0fx

— Formula 1 (@F1) March 9, 2026