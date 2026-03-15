Daniel Opriţa a reacţionat după ce Mirel Rădoi a semnat cu FCSB: “Nu poate să stea acasă”

Daniel Opriţa, antrenorul Stelei, a vorbit despre revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB, la 11 ani de la primul mandat, atunci când Opriţa şi Nicolae Dică se aflau în stafful fostului selecţioner.

Rădoi a acceptat propunerea lui Gigi Becali şi va conduce FCSB cel puţin până la finalul acestui sezon. Obiectivul principal este accederea în Conference League, în urma barajului din Liga 1.

Daniel Opriţa a reacţionat după ce Mirel Rădoi a semnat cu FCSB

“Probabil că Mirel și-a dorit foarte mult să meargă la FCSB. Este cu sufletul acolo și își dorește să lucreze. Nu poate să stea acasă.

Sunt sigur că va face lucruri bune și va duce echipa acolo unde își va dori el”, a spus Daniel Oprița, pentru digisport.ro.

Becali îl asigura pe finul lui, Mirel Rădoi, că el va face totul la FCSB în această perioadă de două luni şi jumătate, în care a acceptat să vină la roş-albaştri. Rădoi nu a cerut niciun ban pentru munca lui, fiind însă obligat să primească o funcţie modică, minimă, pentru a putea antrena echipa.