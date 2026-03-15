Marius Șumudică și-a strigat frustrarea după ce a ajuns la 10 eșecuri la Al-Okhdood: “Nu pot promite nimic”

Andrei Nicolae Publicat: 15 martie 2026, 11:18

Marius Şumudică, în timpul unei conferinţe de presă / Instagram Al-Okhdood

Marius Șumudică s-a arătat nemulțumit de programul extrem de încărcat din Arabia Saudită după ce a suferit un nou eșec pe banca celor de la Al-Okhdood. Penultima clasată din Saudi Pro League a fost învinsă sâmbătă seara de Al-Shabab cu 2-0, fiind consemnat al 10-lea eșec al antrenorului român de când este în Golf.

Marius Șumudică a venit la începutul anului la Al-Okhdood cu o misiune clară, salvarea de la retrogradare, însă obiectivul tehnicianului de 55 de ani pare departe de realitate. Cu opt etape înainte de final, echipa lui “Șumi” e pe penultimul loc, la nouă puncte distanță de salvare.

Ce a spus Șumudică după cea mai recentă înfrângere a lui Al-Okhdood

De când a ajuns la echipă, Șumudică a înregistrat un bilanț de două victorii, două remize și 10 înfrângeri, iar după cel mai recent eșec nu a putut să își ascundă descumpănirea. Antrenorul român s-a plâns de programul încărcat din campionat care nu îi permite să își pregătească echipa cum trebuie.

În ceea ce privește lupta pentru evitarea retrogradării, fostul antrenor de la Rapid nu a oferit garanția că va putea să își îndeplinească obiectivul. Totuși, Șumudică a menționat că va încerca pe cât de mult se poate să profite de pauza internațională pentru a lucra mai mult alături de jucătorii săi în vederea salvării de la retrogradare pe final de stagiune.

Am încercat să jucăm și să marcăm goluri, dar nu este atât de ușor să faci asta în deplasare. De obicei sunt optimist, dar lucrurile devin din ce în ce mai dificile pe zi ce trece.

De când am ajuns, jucăm câte un meci la fiecare trei zile și nu am avut suficient timp să lucrez. După duelul de astăzi va fi o pauză și vom încerca să profităm la maximum de ea.

Jucătorii vor avea o pauză de câteva zile, apoi vom vedea ce putem face. Nu pot promite nimic, dar voi face tot ce pot“, a spus antrenorul 55 de ani la conferința de presă.

