Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF

Bogdan Stănescu Publicat: 14 martie 2026, 12:48

Gino Iorgulescu şi Justin Ştefan, într-o conferinţă de presă / Sport Pictures

Secretarul general al LPF, Justin Ştefan, a anunţat că Liga Profesionistă de Fotbal ia în calcul schimbarea formatului Ligii 1. Sistemul cu play-off şi play-out va fi păstrat, dar, pentru a fi mai puţine jocuri, ar putea fi “împrumutat” modelul din campionatul Greciei.

Justin Ştefan a invocat starea de oboseală a jucătorilor în contextul în care echipele din play-off dispută 40 de meciuri în campionat, la care se adaugă partidele din Cupa României şi cele din cupele europene.

Liga 1 ar putea “împrumuta” modelul campionatului din Grecia

“Ceea ce trebuie să facem este să ne gândim pentru sezoanele următoare, dacă, păstrând structura actuală a competiției, cu play-off, play-out și cu înjumătățirea punctelor, se pot găsi soluții pentru a reduce puțin numărul de meciuri. Pot exista astfel de variante. Probabil o să le discutăm în perioada următoare.

Este clar că se poate împărți play-off-ul în două, cu un play-off format din 4 echipe, iar următoarele 4 să joace pentru ultimul loc de cupă europeană, în timp ce restul vor lupta pentru salvarea de la retrogradare. Asta ar permite reducerea numărului de meciuri, ar elibera câteva date din calendar și ai proteja atât cluburile, cât și jucătorii”, a declarat Justin Ştefan pentru gsp.ro.

Justin Ştefan e de părere că o astfel de modificare nu ar pune în pericol nici contractul pentru drepturile TV, în condiţiile în care numărul partidelor nu ar fi considerabil redus.

Observator
