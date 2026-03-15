Lewis Hamilton a dat cărţile pe faţă după Marele Premiu al Chinei: “Cred că ne-am şi atins”

Dan Roșu Publicat: 15 martie 2026, 10:59

Lewis Hamilton a avut prima reacţie după ce a terminat pe locul 3 în Marele Premiul al Chinei, cursă ce a fost exclusiv pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Veteranul pilot al lui Ferrari a terminat după Kimi Antonelli şi George Russell, piloţii de la Mercedes. El s-a duelat pentru podium cu colegul Charles Leclerc, iar septuplul campion mondial a apreciat lupta corectă dintre cei doi. Pentru Hamilton, acesta a fost primul podium pentru Ferrari.

“Trebuie să îl felicit pe Kimi. Sunt extrem de fericit că pot impărţi acest moment cu el. Mercedes e în faţă, avem mult de muncă. Am fost fericit să mă lupt cu cei doi de lângă mine. Faptul că maşinile sunt cum sunt în acest an, dar şi lupta cu Charles a fost una corectă şi spectaculoasă.

Aşa ar trebui să fie cursele, cred că ne-am şi atins. Le mulţumesc tuturor celor de la Ferrari. Nu suntem încă unde ne dorim, dar avem o platformă pe care o putem îmbunătăţi”, a spus Hamilton, după cursă.

Kimi Antonelli, prima victorie a carierei

Pilotul italian Kimi Antonelli (Mercedes) a câştigat Marele Premiu de Formula 1 al Chinei, de la Shanghai. Antonelli, în vârstă de 19 ani şi 201 zile, a obţinut primul succes în Formula 1. El este al doilea cel mai tânăr pilot care reuşeşte să câştige un Grand Prix, după Max Verstappen (18 ani în 2016, la Madrid).

El este, de asemenea, primul câştigător italian de la Giancarlo Fisichella (Renault) în Malaysia, în 2006.

Locul doi a fost ocupat de britanicul George Russell (Mercedes), iar pe trei s-a clasat Lewis Hamilton (Ferrari).

Un alt pilot de la Ferrari, Charles Leclerc, a obţinut locul 4, iar pe cinci s-a clasat britanicul Oliver Bearman (Haas).

Max Verstappen a abandondat în turul 47. Olandezul a spus că fiecare tur este o metodă de „supravieţuire” în noua maşină şi că pur şi simplu nu se bucură de aceste reglementări din 2026.

Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Citește și:
A dat un tun de 130.000 € cu o schemă folosită de valutiști în anii 90. Bărbatul, client vechi al poliţiştilor
Observator
A dat un tun de 130.000 € cu o schemă folosită de valutiști în anii 90. Bărbatul, client vechi al poliţiştilor
Cristi Borcea „mitraliază” Rapidul după derby: „Prin Europa se va face de râs! E purceaua moartă în coteț!”. Reacție despre arbitraj: „A făcut pe el în camera VAR!”
Fanatik.ro
Cristi Borcea „mitraliază” Rapidul după derby: „Prin Europa se va face de râs! E purceaua moartă în coteț!”. Reacție despre arbitraj: „A făcut pe el în camera VAR!”
14:02

Victor Angelescu, atac “cu talpa” la Cătălin Cîrjan după celebrarea sfidătoare din Rapid – Dinamo: “M-a șocat”
13:51

“Istvan Kovacs împarte punctele după bunul plac!” Încă un atac dur la adresa celui mai bun arbitru român
13:32

Cristi Borcea face praf Rapid, dar şi conducerea lui Dinamo: “E purceaua moartă în coteț”
13:24

FCSB – Metaloglobus LIVE TEXT (20:30). Meciul de debut al lui Mirel Rădoi în noul mandat
13:20

VIDEO“Nu mi-am simțit mâinile și picioarele”. Momentul în care Fernando Alonso a dat drumul volanului în China
12:59

Mercedes, în continuare rachetă. Adrian Georgescu, analiză după Marele Premiu al Chinei
1 Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF 2 VideoMoment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat 3 FotoFemeia care deţine, în acte, întreaga avere uriaşă a lui Cristi Borcea: “E singura în care am încredere” 4 Decizia radicală luată de Inter, imediat după scandalul nebun de la meciul cu Atalanta 5 VIDEOKimi Antonelli câștigă în premieră o cursă în F1, după o prestație magistrală în China. O nouă “dublă” Mercedes 6 Verdictul specialistului după golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid – Dinamo! “E fault clar”
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB