Lewis Hamilton a dat cărţile pe faţă după Marele Premiu al Chinei: “Cred că ne-am şi atins”

Lewis Hamilton a avut prima reacţie după ce a terminat pe locul 3 în Marele Premiul al Chinei, cursă ce a fost exclusiv pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Veteranul pilot al lui Ferrari a terminat după Kimi Antonelli şi George Russell, piloţii de la Mercedes. El s-a duelat pentru podium cu colegul Charles Leclerc, iar septuplul campion mondial a apreciat lupta corectă dintre cei doi. Pentru Hamilton, acesta a fost primul podium pentru Ferrari.

Lewis Hamilton a dat cărţile pe faţă după Marele Premiu al Chinei

“Trebuie să îl felicit pe Kimi. Sunt extrem de fericit că pot impărţi acest moment cu el. Mercedes e în faţă, avem mult de muncă. Am fost fericit să mă lupt cu cei doi de lângă mine. Faptul că maşinile sunt cum sunt în acest an, dar şi lupta cu Charles a fost una corectă şi spectaculoasă.

Aşa ar trebui să fie cursele, cred că ne-am şi atins. Le mulţumesc tuturor celor de la Ferrari. Nu suntem încă unde ne dorim, dar avem o platformă pe care o putem îmbunătăţi”, a spus Hamilton, după cursă.

Kimi Antonelli, prima victorie a carierei

Pilotul italian Kimi Antonelli (Mercedes) a câştigat Marele Premiu de Formula 1 al Chinei, de la Shanghai. Antonelli, în vârstă de 19 ani şi 201 zile, a obţinut primul succes în Formula 1. El este al doilea cel mai tânăr pilot care reuşeşte să câştige un Grand Prix, după Max Verstappen (18 ani în 2016, la Madrid).