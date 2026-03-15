Lewis Hamilton a dat cărţile pe faţă după Marele Premiu al Chinei: “Cred că ne-am şi atins”

Lewis Hamilton a avut prima reacţie după ce a terminat pe locul 3 în Marele Premiul al Chinei, cursă ce a fost exclusiv pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.
Veteranul pilot al lui Ferrari a terminat după Kimi Antonelli şi George Russell, piloţii de la Mercedes. El s-a duelat pentru podium cu colegul Charles Leclerc, iar septuplul campion mondial a apreciat lupta corectă dintre cei doi. Pentru Hamilton, acesta a fost primul podium pentru Ferrari.
Lewis Hamilton a dat cărţile pe faţă după Marele Premiu al Chinei
“Trebuie să îl felicit pe Kimi. Sunt extrem de fericit că pot impărţi acest moment cu el. Mercedes e în faţă, avem mult de muncă. Am fost fericit să mă lupt cu cei doi de lângă mine. Faptul că maşinile sunt cum sunt în acest an, dar şi lupta cu Charles a fost una corectă şi spectaculoasă.
Aşa ar trebui să fie cursele, cred că ne-am şi atins. Le mulţumesc tuturor celor de la Ferrari. Nu suntem încă unde ne dorim, dar avem o platformă pe care o putem îmbunătăţi”, a spus Hamilton, după cursă.
Kimi Antonelli, prima victorie a carierei
Pilotul italian Kimi Antonelli (Mercedes) a câştigat Marele Premiu de Formula 1 al Chinei, de la Shanghai. Antonelli, în vârstă de 19 ani şi 201 zile, a obţinut primul succes în Formula 1. El este al doilea cel mai tânăr pilot care reuşeşte să câştige un Grand Prix, după Max Verstappen (18 ani în 2016, la Madrid).
El este, de asemenea, primul câştigător italian de la Giancarlo Fisichella (Renault) în Malaysia, în 2006.
Locul doi a fost ocupat de britanicul George Russell (Mercedes), iar pe trei s-a clasat Lewis Hamilton (Ferrari).
Un alt pilot de la Ferrari, Charles Leclerc, a obţinut locul 4, iar pe cinci s-a clasat britanicul Oliver Bearman (Haas).
Max Verstappen a abandondat în turul 47. Olandezul a spus că fiecare tur este o metodă de „supravieţuire” în noua maşină şi că pur şi simplu nu se bucură de aceste reglementări din 2026.
