Kimi Antonelli a izbucnit în lacrimi după ce a câștigat în China prima sa cursă din Formula 1: “Nu am cuvinte”

Kimi Antonelli nu a putut să își stăpânească emoțiile după ce a câștigat în premieră o cursă în Formula 1 în cadrul Marelui Premiu al Chinei. La interviul acordat imediat după ieșirea din monopost, italianul de 19 ani a izbucnit în lacrimi, după care a vorbit despre performanța sa fabuloasă de la Shanghai.

Cursa de duminică din Marele Premiu al Chinei s-a încheiat cu o nouă “dublă” Mercedes, însă de această dată cu Antonelli pe primul loc și cu George Russell pe poziția a doua. Plecat din pole-position, pilotul de 19 ani a oferit un pilotaj cu o singură greșeală mare comisă chiar pe final de cursă, dar care nu l-a costat în vederea clasamentului final.

Discursul lui Kimi Antonelli după ce a câștigat cursa din China

În dialogul cu David Coulthard realizat după finalul cursei, Antonelli le-a mulțumit celor din echipa sa și le-a cerut scuze fanilor pentru evenimentul din turul 53/56, atunci când a scăpat controlul mașinii sale și a ieșit ușor din decor. Întrebat dacă se gândește la titlul mondial, italianul a părut ușor rezervat, însă a dat de înțeles că se gândește la noi astfel de victorii.

“Nu am cuvinte, sincer, îmi vine să plâng. Mulțumesc echipei că m-a ajutat să îmi îndeplinesc acest vis. Am spus că vreau să aduc Italia din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, îmi pare rău pentru acel posibil atac de cord pe final de cursă, dar a fost o cursă foarte bună pentru mine.

Probabil că am lăsat prea mult loc celor de la Ferrari la început de cursă, dar ritmul a fost unul bun și am reușit să rămân în vârf. (n.r. Visezi la titlul de campion?) Este abia începutul, nu contează decât să menținem ritmul și mă uit la toată lumea și în special la George Russell.