“Pur și simplu ghinion”. Norris și Piastri, primele reacții după ce nu au luat startul în Marele Premiu al Chinei

Lando Norris și Oscar Piastri, cei doi piloți de la McLaren, au avut parte de o duminică de coșmar în Marele Premiu al Chinei. Niciunul dintre cei doi nu a luat startul în cursa din Shanghai, iar la scurt timp după dezastrul produs ambii au venit cu reacții în care au discutat despre ce s-a întâmplat cu monoposturile lor.

Marele Premiu din China a reprezentat un dezastru pentru McLaren. Norris și Piastri ar fi trebuit să plece din linia a treia a grilei de start, respectiv de pe pozițiile 5 și 6, însă niciunul nu a mai ajuns să fie pe circuit atunci când mașinilie s-au aliniat la start.

Oscar Piastri a avut probleme cu motorul în China

Primul monopost care a părut să aibă probleme a fost cel al campionului mondial. În timp ce celelalte mașini erau pe circuit, cea a lui Norris era în garaj, iar inginerii de la McLaren încercau să rezolve problema. La scurt timp după, și monopostul lui Piastri a fost întors în garaj înainte de turul de formare, iar nicio mașină nu a mai ajuns să se întoarcă pe grilă.

După toate cele întâmplate, ambii piloți ai campioanei la constructori au acordat declarații. Piastri, care nu a luat startul nici în Australia după un accident în turul de recunoaștere, a spus că problema la monopostul său a fost una la nivelul motorului și a catalogat ce s-a întâmplat drept “dezamăgitor”.

“A fost o problemă electircă la motor, diferită de ce a avut Lando. A fost pur și simplu extrem de mult ghinion că amândoi am avut probleme, dar nu știm mai mult de atât în acest moment, deci, da, evident e dezamăgitor.