Home | Formula 1 | “Pur și simplu ghinion”. Norris și Piastri, primele reacții după ce nu au luat startul în Marele Premiu al Chinei

“Pur și simplu ghinion”. Norris și Piastri, primele reacții după ce nu au luat startul în Marele Premiu al Chinei

Andrei Nicolae Publicat: 15 martie 2026, 11:39

Comentarii
Pur și simplu ghinion. Norris și Piastri, primele reacții după ce nu au luat startul în Marele Premiu al Chinei

Lando Norris și Oscar Piastri, în timpul unui eveniment / Profimedia

Lando Norris și Oscar Piastri, cei doi piloți de la McLaren, au avut parte de o duminică de coșmar în Marele Premiu al Chinei. Niciunul dintre cei doi nu a luat startul în cursa din Shanghai, iar la scurt timp după dezastrul produs ambii au venit cu reacții în care au discutat despre ce s-a întâmplat cu monoposturile lor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marele Premiu din China a reprezentat un dezastru pentru McLaren. Norris și Piastri ar fi trebuit să plece din linia a treia a grilei de start, respectiv de pe pozițiile 5 și 6, însă niciunul nu a mai ajuns să fie pe circuit atunci când mașinilie s-au aliniat la start.

Oscar Piastri a avut probleme cu motorul în China

Primul monopost care a părut să aibă probleme a fost cel al campionului mondial. În timp ce celelalte mașini erau pe circuit, cea a lui Norris era în garaj, iar inginerii de la McLaren încercau să rezolve problema. La scurt timp după, și monopostul lui Piastri a fost întors în garaj înainte de turul de formare, iar nicio mașină nu a mai ajuns să se întoarcă pe grilă.

După toate cele întâmplate, ambii piloți ai campioanei la constructori au acordat declarații. Piastri, care nu a luat startul nici în Australia după un accident în turul de recunoaștere, a spus că problema la monopostul său a fost una la nivelul motorului și a catalogat ce s-a întâmplat drept “dezamăgitor”.

A fost o problemă electircă la motor, diferită de ce a avut Lando. A fost pur și simplu extrem de mult ghinion că amândoi am avut probleme, dar nu știm mai mult de atât în acest moment, deci, da, evident e dezamăgitor.

Reclamă
Reclamă

Evident, problemele de azi au fost enervante, dar cred că în afară de asta, știm că trebuie să muncim ca să avem prestații mai bune, deci pe asta vom încerca să ne concentrăm“, a spus Piastri, potrivit formula1.com.

Lando Norris n-are idee ce l-a oprit din a lua startul la Shanghai

De cealaltă parte, Norris nu a aflat nicio informație legată de problema care l-a împiedicat din a lua startul pe circuitul din Shanghai. Totuși, a avut același discurs precum colegul său și a încercat să îndrepte atenția spre ce poate face echipa sa pe viitor.

Nu multe, sincer, e doar o problemă care nu ne lasă nici măcar să pornim mașina. Practic asta e, asta e tot ce știu, cred că încă încearcă să investigheze ce s-a întâmplat de fapt sau de ce nu funcționează cum trebuie.

Reclamă

E frustrant cu siguranță să depui atât de mult efort, nu doar eu, toată echipa, și să nici nu ajungi să iei startul în cursă.

Ghinion, frustrant, dar nu putem face nimic acum. Trebuie să rezolvăm problema, să ne asigurăm că nu se întâmplă din nou și să ne concentrăm pe ce urmează“.

Cursa din China a fost câștigată de Kimi Antonelli, care a terminat în premieră pe primul loc un Grand Prix. Acțiunea din “Marele Circ” continuă peste două săptămâni, în weekend-ul 27-29 martie, atunci când are loc Marele Premiu al Japoniei.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A dat un tun de 130.000 € cu o schemă folosită de valutiști în anii 90. Bărbatul, client vechi al poliţiştilor
Victor Angelescu îl distruge pe Cîrjan: „Nu ai cum să ajungi fotbalist mare! Există karma şi a simţit pe pielea lui”. Culisele transferului la Rapid: „Domnul Şucu l-a chemat acasă la el şi i-a dat bani”
13:32

13:24

13:20

12:59

12:49

12:33

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
