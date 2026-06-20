Jurnal Antena Sport | Un Mondial de neuitat
O familie de români stabilită în Spania bate America în lung și în lat pentru cel mai mare Mondial. În lipsa României, ei fac galerie pentru Yamal și vor să-l vadă campion mondial.
O familie de români stabilită în Spania bate America în lung și în lat pentru cel mai mare Mondial. În lipsa României, ei fac galerie pentru Yamal și vor să-l vadă campion mondial.
Jurnal Antena Sport | Un Mondial de neuitatJurnal Antena Sport | Un Mondial de neuitat
Jurnal Antena Sport | Pe fază pentru cei de acasăJurnal Antena Sport | Pe fază pentru cei de acasă
Jurnal Antena Sport | Campioni la distracţieJurnal Antena Sport | Campioni la distracţie
Jurnal Antena Sport | Ferma de suflet a românilorJurnal Antena Sport | Ferma de suflet a românilor
Jurnal Antena Sport | E as şi la golfJurnal Antena Sport | E as şi la golf