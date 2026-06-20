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Jurnal Antena Sport | Un Mondial de neuitat

O familie de români stabilită în Spania bate America în lung și în lat pentru cel mai mare Mondial. În lipsa României, ei fac galerie pentru Yamal și vor să-l vadă campion mondial.

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Jurnal Antena Sport | Un Mondial de neuitat

Jurnal Antena Sport | Un Mondial de neuitat

Jurnal Antena Sport | Un Mondial de neuitat
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Jurnal Antena Sport | E as şi la golf