KuPS – Universitatea Craiova LIVE TEXT (18:00), turul al treilea din Europa League. Campionii României vor în grupe

„Ne aşteaptă un meci dificil. KuPS vine din Champions League, la fel ca noi. Este un adversar foarte puternic, în special în meciurile de acasă, însă noi ştim foarte bine ce avem de făcut. Pentru noi, este o provocare să jucăm pe acest teren artificial, e total diferit faţă de cum suntem noi obişnuiţi. Adversarului îi place să aibă posesia, este bun la fazele fixe şi construiește bine jocul” a spus Filipe Coelho înaintea partidei.

Dacă trece de KuPS, Universitatea Craiova va întâlni în play-off-ul Europa League echipa care va pierde duelul din preliminariile UEFA Champions League dintre Ararat Armenia (Armenia) și NK Celje (Slovenia). În meciul tur, în Armenia, a fost 2-1 pentru echipa gazdă. În cazul în care KuPS o elimină pe Craiova din Europa League, oltenii vor întâlni câștigătoarea dublei dintre Shamrock Rovers (Irlanda) și Egnatia (Albania)

Pentru al doilea an consecutiv, Universitatea Craiova încearcă să se califice în grupele unei competiții europene. Și are șanse foarte mari, de peste 90% conform specialiștilor de la Football Meets Data. O calificare în fața finlandezilor de la KuPS ar garanta acest lucru. Manșa tur are loc astăzi, de la ora 18:00, și este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro.

„Craiova este o echipă de foarte bună calitate. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun, pentru că ne-am pregătit cu ideea că avem nevoie de o evoluție foarte bună, și să atacăm curajos meciul încă de la început. Scopul nostru este să preluăm conducerea chiar din primul meci. Trebuie să fim capabili să punem presiune pe adversar și să fim agresivi în momentele potrivite” a declarat omologul său, Miika Nuutinen.

Buget de campioană

Eliminată din preliminariile UEFA Champions League, Craiova încearcă să ajungă în grupele Europa League, de unde ar avea garantată o sumă de peste 5 milioane de euro. Asta în condițiile în care campioana României are deja un buget semnificativ pentru actualul sezon.

„Bugetul Universității Craiova pentru acest sezon este de 20 de milioane de euro. Mă refer la bugetul operațional, fără transferuri. Cred că un club din România are nevoie de mult mai mult pentru a se apropia de tabloul principal Champions League. Cel puțin 50-60% în plus față de bugetul pe care l-am spus înainte.