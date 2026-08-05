Dennis Politic, la Rapid? Daniel Pancu a fost întrebat direct despre jucătorul de la FCSB

Dennis Politic nu mai este în graţiile lui Gigi Becali, iar patronul de la FCSB a anunţat public că este gata să renunţe la fotbalistul pe care l-a luat de la Dinamo şi a costat-o pe trupa roş-albastră aproximativ 2 milioane de euro.

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Omul de afaceri a spus că-l lasă să plece gratis pe Dennis Politic, asta după ce iniţial, acum câteva zile, a anunţat că vrea să obţină o sumă de bani modică în schimbul său, 200.000 sau 300.000 de euro.

Daniel Pancu a răspuns clar când a fost întrebat despre un posibil transfer al lui Dennis Politic la Rapid

Daniel Pancu a anunţat că nu mai are nevoie de întăriri pentru zona flancurilor din ofensivă şi astfel un transfer al lui Dennis Politic nu poate fi actual pentru formaţia din Giuleşti. Tehnicianul a spus inclusiv că apreciază mai mulţi fotbaliş

„Mai așteptăm întăriri, de două etape noi nu avem niciun mijlocaș central pe bancă. Jucăm cu improvizații după 3 etape. Cu siguranță în zona aia va mai veni cel puțin un jucător. (n.r. despre Dennis Politic) Am vorbit de câte extreme avem în lot. Mai sunt și la CFR Cluj niște jucători pe care-i iubesc și care sunt foarte valoroși, dar nu am pe unde. Vedeți pe cine punem pe bancă etapă de etapă”, a spus Daniel Pancu la conferinţa de presă ce precedă meciul cu UTA.

Gigi Becali i-a decis soarta lui Dennis Politic

Gigi Becali nu a stat la discuţii şi a spus clar că nu mai vrea să-l păstreze pe Dennis Politic în lotul celor de la FCSB, chiar la finalul partidei cu Farul, 2-2.