În sfârșit! Liverpool a decis pe cine să aducă în locul lui Salah! Vine alături de Barcola de la PSG

Rămasă fără golgheterul echipei din ultimul deceniu, Mo Salah, FC Liverpool și-a frustrat suporterii în această vară prin lipsa de reacție pe piața transferurilor. A fost adus Victor Munoz de la Osasuna, însă acesta este mai curând văzut ca soluție de back-up.

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Liverpool l-a vrut și pe Diomande, însă situația acestuia cu agenția care-l reprezintă a făcut mutarea imposibilă, și s-a reorientat către Bradley Barcola. Însă nu este singurul jucător de la PSG pe care vrea să-l transfere Liverpool.

Liverpool vrea doi jucători de la PSG

Conform RMS Sport, Liverpool este acum în pole position pentru transferul tânărului jucător senegelez, Ibrahim Mbaye. Acesta tocmai a semnat cu Jorge Mendes și le-a transmis celor de la PSG că își dorește să plece din cauza lipsei de oportunități. Deși este dorit și de echipe din Bundesliga, Bayer Leverkusen mai ales, fosta campioană fiind prima echipă care a făcut o ofertă concretă pentru Mbaye, jucătorul își dorește să ajungă la Liverpool.

Mbaye joacă în flancul drept și ar veni să acopere golul lăsat de plecarea lui Mohamed Salah. El a evoluat în 9 partide ca titular în sezonul trecut în acest flanc și a marcat un gol, plus alte apariții din postura de rezervă și trei goluri marcate.

Liverpool este deja în negocieri cu Paris Saint-Germain pentru Bradley Barcola, cel care de asemenea le-a transmis celor de la PSG că vrea să plece la Liverpool. Conform The Athletic, PSG a stabilit un preț de 170 de milioane de euro, însă Liverpool vrea să obțină jucătorul pentru o sumă mult mai mică, iar discuțiile progresează lent. Jucătorul este în continuare în vacanță după campionatul mondial, astfel că nu există o grabă pentru finalizarea negocierilor.