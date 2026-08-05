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Ofertă de 100.000.000 de euro pentru FCSB! Gigi Becali a recunoscut totul: „Vine un american”

Antena Sport Publicat: 5 august 2026, 20:08

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Ofertă de 100.000.000 de euro pentru FCSB! Gigi Becali a recunoscut totul: „Vine un american

Gigi Becali a avut ofertă de 100 de milioane de euro pentru FCSB. Foto: Profimedia

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Gigi Becali a declarat după ultimul meci jucat de FCSB în Liga 1, 2-2, cu Farul, că este gata să renunţe la formaţia bucureşteană, într-un anumite context, fiind dezamăgit de modul în care se exprimă jucătorii săi.

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Omul de afaceri a recunoscut că e gata să iasă din fotbal dacă vede că nu mai e capabil să facă performanţă şi să ţină pasul cu noile inovaţii din sportul ‘rege’.

Gigi Becali a dezvăluit că a avut ofertă de 100 de milioane de euro pentru a vinde FCSB

Latifundiarul din Pipera dezvăluie că în trecut a primit o propunere pentru a vinde echipa şi primea în această afacere 100 de milioane de euro, însă a discutat cu familia şi aceştia au fost împotriva acestei afaceri, tocmai pentru că fotbalul face zilnic parte din viaţa sa.

„Ce, sunt idiot, o echipă care are coeficient, care poate să fie cap de serie în play-off Champions League, o las cu 100 de milioane de euro. Că găsesc să o vând cu 100 de milioane de euro. Vine un american şi o ia imediat. Nu a venit niciunul că am zis eu că nu o vând. Eu am avut ofertă, de exemplu. A venit şi a zis cât vrei. M-a întrebat, cu 100 de milioane de euro o dai? Eu am spus că le dau răspunsul, dar vorbisem deja cu familia.

Mi-au zis, ‘băi, tată, tu ce o să faci?’. Biserică, biserică, biserică. La nunţi nu te duci, la botez nu te duci, la restaurant nu te duci, nimic nu faci decât fotbal. Atât ştii, fotbal şi biserică. Şi am zis că au dreptate. Dar dacă văd că sunt înapoiam la fotbal eu nu vreau să mă fac de râs. Las pe oamenii care sunt cu vremurile noi, la modă”, a spus Gigi Becali la primasport.

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Gigi Becali a spus ce se va întâmpla cu FCSB când vrea să iasă din fotbal

Gigi Becali a fost de multe ori, de-a lungul timpului, hotărât să renunţe la FCSB, cel puţin la nivel declarativ, însă în ultimii ani acesta părea că a luat o decizie fermă, aceea de a nu lăsa trupa bucureşteană pe mâna familiei.

„Dacă nu iubești, lași fotbalul moștenire. Fotbalul e distrugerea unui om. Poate să te bage în faliment. Te nenorocește. A băgat pe mulți în faliment. Nu pot lăsa o gaură neagră o moștenire familiei mele.

Când fac 100 de ani, o vând. Și dau banii familiei. Atunci o să coste două miliarde. Dau banii la fete. 33% la fiecare. Ce să fac, să le las povara? Să le las distrugerea? Le lași distrugerea. Fotbalul e nenorocire. Trebuie să ai inteligență multă”, spunea Becali în urmă cu cu câteva luni.

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Gigi Becali ajungea patron la formaţia bucureşteană în 2003, asta după ce i-a dat bani sub formă de finanţare lui Viorel Păunescu timp de mai mulţi ani, după care aceste sume adunate s-au transformat în acţiuni.

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