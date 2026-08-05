A murit fostul acţionar de la FC Argeş! De curând revenise alături de echipă

Constantin Pănescu a murit la vârsta de 66 de ani. Fost acţionar al celor de la FC Argeş a fost găsit inconştient de soţie în locuiţa sa din Răteşti. Potrivit replicaonline.ro, el coborâse în beciul casei pentru a scoate apă, acolo unde a fost găsit de soţia sa.
Imediat au fost alertate autorităţile, iar bărbatul de 66 de ani a fost găsit în stop cardio-respirator, fără ca medicii să reuşească să îl salveze. Poliţia continuă verificările şi urmează să stabilească cauzele decesului după efectuarea autopsiei.
Constantin Pănescu, fostul acţionar de la FC Argeş, a murit la 66 de ani
„La data de 4 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni au fost sesizați de către o femeie, de 65 de ani, din municipiul Pitești, cu privire la faptul că soțul său este inconștient, în comuna Rătești. La fața locului au intervenit, pentru primele măsuri specifice, polițiști din cadrul Poliției Orașului Topoloveni și ai Secției de Poliție Rurală Leordeni, unde au constatat că cele sesizate se confirmă și au identificat persoana în cauză ca fiind un bărbat, de 66 de ani, din municipiul Pitești. De asemenea, la fața locului s-a deplasat și un echipaj medical, care a constatat decesul acestuia”, a transmis IPJ Argeş prin intermediul unui comunicat.
În urmă cu aproape 20 de ani, Constantin Pănescu a fost acţionar şi sponsor la FC Argeş. Anul trecut, el revenise aproape de echipa care a jucat în play-off sezonul trecut prin intermediul unei asociaţii:
„Am zis să ajutăm, că e păcat să n-o facem. Suntem aici ai noştri şi… Acum vreo 15 ani, 17 ani, eram vreo 10-12 (n.r. acţionari) la echipă. Da, la FC Argeş aveam acţiuni. Au fost vremuri! Acum e altceva, e vorba despre o asociaţie”, spunea Pănescu, în 2025, potrivit sursei menţionate mai sus.
”Am aflat cu profundă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a domnului Constantin Pănescu, un antreprenor valoros care și-a legat numele de dezvoltarea industriei din Argeș și care a sprijinit constant și consistent comunitatea, inclusiv sportul piteștean.
Transmit sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a fost mesajul lui Cristian Gentea, primarul din Pitești.
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