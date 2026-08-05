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Jurnal Antena Sport | Gazonul sintetic din Finlanda o sperie pe Universitatea Craiova

Gazonul sintetic din Finlanda îi sperie pe olteni, dar la retur se întoarce roata, speră Coelho

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Jurnal Antena Sport | Gazonul sintetic din Finlanda o sperie pe Universitatea Craiova

Jurnal Antena Sport | Gazonul sintetic din Finlanda o sperie pe Universitatea Craiova

Jurnal Antena Sport | Gazonul sintetic din Finlanda o sperie pe Universitatea Craiova
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