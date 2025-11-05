Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Vicecampionii europeni români s-au ţinut de cuvânt. S-au făcut blonzi - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Vicecampionii europeni români s-au ţinut de cuvânt. S-au făcut blonzi
Video

Jurnal Antena Sport | Vicecampionii europeni români s-au ţinut de cuvânt. S-au făcut blonzi

Românii vicecampioni ai Europei la tenis de masă s-au ţinut de cuvânt. Pentru că au luat medalie, s-au vopsit blonzi.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Vicecampionii europeni români s-au ţinut de cuvânt. S-au făcut blonzi

Jurnal Antena Sport | Vicecampionii europeni români s-au ţinut de cuvânt. S-au făcut blonzi

Jurnal Antena Sport | Vicecampionii europeni români s-au ţinut de cuvânt. S-au făcut blonzi
Jurnal Antena Sport | Gică Popescu a deschis un mall la Hunedoara

Jurnal Antena Sport | Gică Popescu a deschis un mall la Hunedoara

Jurnal Antena Sport | Gică Popescu a deschis un mall la Hunedoara
Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu a fost prezentat la CFR

Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu a fost prezentat la CFR

Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu a fost prezentat la CFR
Jurnal Antena Sport | Moment de reculegere pentru Emeric Ienei la meciul Basel - FCSB

Jurnal Antena Sport | Moment de reculegere pentru Emeric Ienei la meciul Basel - FCSB

Jurnal Antena Sport | Moment de reculegere pentru Emeric Ienei la meciul Basel - FCSB
Jurnal Antena Sport | Emeric Ienei, omagiat în Ghencea. Se vor ţine momente de reculegere la meciuri

Jurnal Antena Sport | Emeric Ienei, omagiat în Ghencea. Se vor ţine momente de reculegere la meciuri

Jurnal Antena Sport | Emeric Ienei, omagiat în Ghencea. Se vor ţine momente de reculegere la meciuri
22:27
Basel – FCSB LIVE TEXT (19:45). Campioana caută a doua victorie în grupa de Europa League. Echipele probabile
22:27
LIVE TEXTInter – Kairat Almaty 0-0. Brugge – Barcelona 2-1! City – Dortmund 1-0. Dragomir, prima victorie în Ligă
21:57
Dinamo și-a luat gândul de la transferul jucătorului din Liga 1. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Costă foarte mult”
21:47
Iga Swiatek, OUT de la Turneul Campioanelor! Anisimova, răzbunare dulce pentru acel 0-6, 0-6!
21:35
„Mă simt puternic”. Ștefan Baiaram a dat uitării conflictul cu Mirel Rădoi, înaintea duelului cu Rapid Viena
21:28
Mesajul emoţionant al preşedintelui Nicuşor Dan după decesul legendarului Emeric Ienei
Vezi toate știrile
1 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 2 “Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool! 3 Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul” 4 Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii 5 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 6 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0