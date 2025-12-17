Claudiu Keșeru a plecat de la FC Bihor. De ce şi-a dat demisia - Antena Sport

Claudiu Keșeru, directorul sportiv al echipei FC Bihor, a demisionat, invocând motive personale!
Fostul internațional român a decis să părăsească echipa după aproape un an de la semnarea contractului. Momemtul a surprins pe toată lumea, mai ales că echipa antrenată de Erik Lincar are şanse de promovare în prima ligă. Keşeru a invocat motive personale în momentul demisiei.
”Mulțumim Claudiu Keșeru! Directorul Sportiv al lui FC Bihor, Claudiu Keșeru, a demisionat din funcție. Fostul internațional, un produs al clubului orădean, s-a alăturat proiectului la începutul acestui an. «Motivele sunt doar de natură personală. Mulțumesc întregului colectiv. Mă bucur enorm că echipa de seniori, academia și clubul se află într-o situație mult mai bună decât în momentul în care am ajuns. Încă o dată vă mulțumesc din suflet și succes mai departe. Hai FC Bihor!» Și noi îți mulțumim, Cleo! Succes în tot ceea ce ți-ai propus. Pentru tine, FC Bihor va fi tot timpul sinonim cu acasă”, se arată în comunicatul FC Bihor.
