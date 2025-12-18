Jurnal Antena Sport | Pancu le deschide poarta la CFR Cluj - Antena Sport

Video Jurnal Antena Sport | George Puşcaş, o prioritate pentru “câini” în perioada de transferuri

Prima reacție din partea Rapidului după „revoluția” anunțată de Gino Iorgulescu în Liga 1. Soluția propusă

Video Jurnal Antena Sport | Copiii de la academia FCSB-ului şi-au întâlnit idolii şi au primit cadouri

Video Jurnal Antena Sport | Nedelcearu e în vacanţă şi s-a întors în România. El se ocupă de afaceri

Video Jurnal Antena Sport | Selecționerii României de la handbal au ieșit la colindat

1

Foto Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie

2

Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”

3

Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident

4

Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere”

5

Valeriu Iftime anunţă primul plecat de la FCSB. Fotbalistul abia a semnat: “Vorbim din ianuarie”

6

Claudiu Keșeru a plecat de la FC Bihor. De ce şi-a dat demisia