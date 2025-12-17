Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB - Rapid: "La revedere" - Antena Sport

Gigi Becali a reacţionat după ce Istvan Kovacs a fost delegat la derby-ul dintre FCSB şi Rapid, din etapa cu numărul 21 al Ligii 1. Meciul este extrem de important în ceea ce priveşte primul loc din campionat, chiar dacă FCSB este departe în acest moment, pe locul 9.

Rapid este lider după 20 de etape, dar înfrângerea de etapa trecută i-a pus într-o poziţie delicată pe jucătorii lui Costel Gâlcă. Dinamo şi FC Botoşani sunt pe locurile 2 şi 3, la un singur punct în spatele lui Rapid, în timp ce Universitatea Craiova, echipa de pe locul 4, are doar două puncte mai puţin.

Gigi Becali aplaudă delegarea lui Istvan Kovacs la FCSB – Rapid

În ultima vreme, greşelile de arbitraj au fost, din nou, în prim-plan la meciurile din Liga 1. Tocmai din acest motiv, CCA a decis ca cel care să conducă acest meci să fie centralul care a arbitrat finala UEFA Champions League dintre PSG şi Inter sezonul trecut, potrivit gsp.ro.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, este încântat de această delegare şi consideră că centralul din Carei este cel mai bun arbitru la ora actuală:

“Istvan Kovacs e cel mai bun. Ce să mai zic? Kovacs a ajuns la un nivel în care nici nu mai greșește măcar. Mai ales acum când are VAR, la revedere, este perfecțiune!”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.