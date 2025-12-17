Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB - Rapid: "La revedere" - Antena Sport

Închide meniul
Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere”

Alex Masgras Publicat: 17 decembrie 2025, 12:45

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Antena Sport

Gigi Becali a reacţionat după ce Istvan Kovacs a fost delegat la derby-ul dintre FCSB şi Rapid, din etapa cu numărul 21 al Ligii 1. Meciul este extrem de important în ceea ce priveşte primul loc din campionat, chiar dacă FCSB este departe în acest moment, pe locul 9.

Rapid este lider după 20 de etape, dar înfrângerea de etapa trecută i-a pus într-o poziţie delicată pe jucătorii lui Costel Gâlcă. Dinamo şi FC Botoşani sunt pe locurile 2 şi 3, la un singur punct în spatele lui Rapid, în timp ce Universitatea Craiova, echipa de pe locul 4, are doar două puncte mai puţin.

Gigi Becali aplaudă delegarea lui Istvan Kovacs la FCSB – Rapid

În ultima vreme, greşelile de arbitraj au fost, din nou, în prim-plan la meciurile din Liga 1. Tocmai din acest motiv, CCA a decis ca cel care să conducă acest meci să fie centralul care a arbitrat finala UEFA Champions League dintre PSG şi Inter sezonul trecut, potrivit gsp.ro.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, este încântat de această delegare şi consideră că centralul din Carei este cel mai bun arbitru la ora actuală:

“Istvan Kovacs e cel mai bun. Ce să mai zic? Kovacs a ajuns la un nivel în care nici nu mai greșește măcar. Mai ales acum când are VAR, la revedere, este perfecțiune!”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

După 20 de etape disputate din acest sezon în Liga 1, Rapid se află pe primul loc, cu 39 de puncte, cu un punct deasupra lui Dinamo şi FC Botoşani, în timp ce Universitatea Craiova, cu 37 de puncte, este pe locul 4. În ceea ce o priveşte pe FCSB, campioana României este pe locul 9, cu 28 de puncte.

În tur, meciul dintre Rapid şi FCSB s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, după ce formaţia roş-albastră conducea cu 2-0, graţie golurilor marcate de Lixandru şi Bîrligea. Dubla lui Koljic, din minutele 83, respectiv 90+2, au adus în luna august un punct pentru giueşteni.

1 Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului 2 “Ştiu din interior”. Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB 3 FotoNoi imagini cu stadionul din România, de 117.000.000 de euro! Ce echipă va juca aici din 2028 4 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 5 Adi Popa face praf un fost coleg de la FCSB: “Am mai multe trofee decât are el goluri!” 6 Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el
