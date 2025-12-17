Valeriu Iftime anunţă primul plecat de la FCSB. Fotbalistul abia a semnat: "Vorbim din ianuarie" - Antena Sport

Închide meniul
Valeriu Iftime anunţă primul plecat de la FCSB. Fotbalistul abia a semnat: “Vorbim din ianuarie”

Radu Constantin Publicat: 17 decembrie 2025, 11:26

Valeriu Iftime şi Gigi Becali / Colaj Profimediaimages

Valeriu Iftime se amuză pe seama lui Gigi Becali şi anunţă primul plecat de la FCSB. Este vorba de un fotbalist care a semnat zilele trecute cu FCSB, pentru încă şase luni: Malcom Edjouma.

Valeriu Iftime, patronul formației FC Botoșani, a susținut că Edjouma va mai fi „dat afară” de la echipă și readus de către latifundiar.

“Mai vedem prin ianuarie, februarie ce se întâmplă cu el. Va mai fi dat afară, apoi adus din nou la echipă. Așa este la domnul Becali. Azi e bun, mâine nu-i bun. Edjouma este un fotbalist de Liga 1, dar nu de o campioană, eu așa cred. El a avut perioade bune, a demonstrat. Dacă primește timp să joace și dacă va avea loc, poate fi un jucător bun. Vedem ce o să fie. Eu îl știu bine pe el, este un copil cuminte, dar să joace acolo”, a declarat Valeriu Iftime, conform digisport.ro.

