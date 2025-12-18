Pensia "ruşinoasă" pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: "Dreptate mioritică" - Antena Sport

Cornel Dinu primeşte o pensie pe care o consideră ruşinoasă în România, după ani şi ani de muncă în fotbal. Prin multe dezamăgiri pe care dinamovistul le-a trăit – ajuns la o vârstă înaintată – se numără şi momentul în care s-a retras din activitate şi a început să încaseze pensia.

Despre Cornel Dinu putem spune că este o figură emblematică pentru sportul românesc. Fost mare jucător, cu 67 de selecții în naționala României, Dinu s-a remarcat și altfel decât cu acivitatea din teren. Cu o cultură varstă, studii superioare, „Procurorul“ a deţinut şi funcţii manageriale. Acest lucru nu prea a contat însă, pentru că la bătrâneţe el a povestit că s-a ales cu o pensie mică, în comparaţie cu alte legende ale sportului românesc. El a criticat recent, spunând că nu se simte respectat de România, din perspectiva pensiei primite lunar, de 6200 de lei.

„Pensia mea nu e dintre cele nesimțite. Eu am ieșit pe vechiul sistem de pensionare, în 2003, cu 5.000 de lei, și acum pensia mea a ajuns la 6.200 de lei… Eu am avut 40 de ani la Dinamo, cu funcții de conducere…Și doamna Lipă (n.r. – Elisabeta Lipă, fostă campioană olimpică), și doamna Monica Iagăr (n.r. – fostă atletă, medaliată cu aur la nivel european), care au stat trei-patru ani președinte la Dinamo, au ieșit la pensie cu 12.000 de lei. Și n-au nici jumătate din anii mei în Ministerul de Interne. Dreptate mioritică… Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei“, a spus Dinu pentru Fanatik.

Cornel Dinu se confruntă cu probleme de sănătate

În ultimii ani, Cornel Dinu s-a retras din spaţiul public şi s-a confruntat cu probleme de sănătate. În urmă cu o lună, fostul antrenor al echipei de fotbal Dinamo, în vârstă de 77 de ani, a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență și supus mai multor investigații. Omul de fotbal a făcut o serie de analize, iar medicii i-au dat voie să se întoarcă acasă. Veşti despre ce se întâmplă cu Cornel Dinu au fost date de Ionel Culina, ofiţerul de presă de la Dinamo. Potrivit acestuia, Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu sunt alături de el. Cei doi îl vizitează des şi îl ajută cu tot ce are nevoie.

“(n.r. – Care e ultima discuție avută cu Cornel Dinu? În ultimul timp e greu să dai de el) Săptămâna trecută am vorbit cu el, e mult mai bine, a ieșit din spital. Are un tratament nou. E plin de viață! Pe Dinu îl simți din voce, de acolo îți dai seama dacă e ok, dacă are entuziasm. A început să doarmă… El era întotdeauna pe alt fus orar față de noi. El nu avea același fus orar cu Dinamo, era în altă emisferă. Când era fotbal, el dormea, când lumea muncea, el visa sau scria”, a declarat Ionel Culina.