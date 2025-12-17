Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident - Antena Sport

Doliu în lumea fotbalului din România! Fostul fotbalist Leontin Chiorpec a murit în urma unui accident rutier.

„Cu profundă durere in suflet, vă anunț ca un om deosebit, un soț bun și cel mai minunat tată ne-a părăsit astăzi, 16 decembrie. Trupul neînsuflețit va fi depus la capela bisericii Cuvioasa Parascheva, mâine 17.12.2025 unde toți cei care l-au cunoscut și iubit îi pot aduce un ultim omagiu! Înmormântarea va avea loc vineri 19 decembrie. Drum lin către îngeri, sufletul meu!”, a fost mesajul soției îndurerate.

Şi Asociația Județeană de Fotbal Buzău a postat un mesaj legat de decesul fostului sportiv, caracterizat ca un exemplu de dăruire, pasiune și fair-play. Leontin Chiorpec a activat în cariera sa la mai multe echipe din eșaloanele inferioare din zonă, inclusiv Olimpia Râmnicu Sărat.

„Cu profundă durere în suflet, Asociația Județeană de Fotbal Buzău anunță trecerea în neființă a celui care a fost Chiorpec Leontin, la vârstă de 39 ani. Chiorpec Leontin a fost mai mult decât un sportiv, a fost un exemplu de dăruire, pasiune și fair-play pe terenul de fotbal.