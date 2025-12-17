Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 17 decembrie 2025, 8:46

Galerie (6)

Mircea Lucescu, tandru cu soţia lui

Mircea Lucescu este un familist convins. Actualul selecţioner al României şi-a cunscut marea dragoste pe băncile facultăţii. Mircea și Neli Lucescu sunt căsătoriți din anul 1967. Ea avea 23 de ani, iar el, 22. Cei doi au împreună un copil, pe celebrul antrenor Răzvan Lucescu, doi nepoți, pe Matei și Maria-Luiza.

Neli Lucescu este o prezenţă discretă, dar a fost mereu apreciată pentru rarele ei apariţii. Ea a povestit care a fost cheia succesului pentru ca relaţia lor să cunoască un mariaj de durată. „Asta e o chestie, cred, înnăscută. Faptul că am stat… când el era în cantonament, eu trebuia să fiu singură. Aș putea spune că perioada lungă pe care am trăit-o împreună s-a cam împărțit; jumătate sau trei sferturi am fost împreună. Bine, și asta, dar nu e esențial. Poate ne-am potrivit, poate avem multe lucruri în comun, simțim, dorim”, spune Neli. Ea face şi câteva dezvăluiri despre caracterul lui Mircea Lucescu: “Mircea e foarte energic, foarte răzbătător, foarte ambițios. Ambițioasă sunt și eu, dar el se luptă mai tare decât mine. Eu abandonez mai ușor. În orice caz însă, pentru familia mea, am mare ambiție – să fie niște oameni educați, să fie niște oameni care fac fapte bune, care răspund tuturor celor din jur la nevoi. Adică să fie omenoși”, a declarat Neli Lucescu într-un interviu pentru viva.ro.

Cu bucurie în ochi vorbeşte şi desăre Răzvan Lucescu, singurul lor băiat. „Noi avem un singur băiat, pe Răzvan, și el are doi copii, un băiat și o fată. Am trei strănepoți de la nepoată și doi de la nepot. Încă nu putem ști cu cine seamănă ei, dar nepoții, da. Sunt foarte ambițioși, e spiritul cu care au crescut în familie. Nu că le-a fost impusă atitudinea asta, ei singuri au vrut să fie – ca toți copiii, de fapt, toți vor să semene cu părinții, la început. Știi cum? Își propun idealuri. Nepotul meu este așa, nepoata are, cum să spun?, alte înclinații. Îi place să scrie, să învețe, să învețe, să învețe, să citească, să umble prin lume, să afle. Nu să cerceteze, soțul ei cercetează. Sunt puțin diferiți ei, suntem mulțumiți de amândoi și admir chestia asta la ei – vor să semene cu familia”, a mai spus ea.

Având în vedere programul încărcat al lui Mircea Lucescu, de fiecare dată când acesta prinde un liber petrece alături de familie. Neli Lucescu îi strânge pe cei dragi. „Cu copiii și cu nepoții. Cât am fost plecați, au venit tot timpul pe la noi. Într-un an, au venit de câteva ori, oriunde am fost. Pe urmă, am mai făcut vacanțe cu ei, puțin, cât s-a putut, dar am fost împreună. Îi simt, așa, în suflet, parcă sunt tot timpul cu ei. Chiar dacă ei stau la casele lor, îi simt lângă mine”, a mai declarat soţia selecţionerului.

Dovada că Neli este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Au fost surprinşi sărutându-se pe stradă

Paparazzii Spynews.ro i-au fotografiat pe Neli şi Mircea Lucescu în timpul unei plimbări în oraş. Au fost surprinşi într-o ipostază superbă, sărutându-se în stradă, ca doi adolescenţi.

Mircea Lucescu făcea, recent, dezvăluiri despre cum a cunoscut-o pe soţia lui, Neli. Neli şi Mircea Lucescu au o căsnicie perfectă, chiar dacă au trecut aproape 60 de ani de când se ştiu. Cei doi se iubesc ca în prima zi şi au împreună un fiu: pe Răzvan Lucescu, ce i-a călcat pe urme tatălui său.

Mircea Lucescu şi Neli s-au cunoscut la cantina studenţească

„La cămin ne-am întâlnit, la cantina studenţească. A fost interes la prima vedere… Nu vorbeam, dar ne-am urcat într-un tramvai. Eu eram în mijlocul tramvaiului, ea era în față. Ne-am uitat unul la altul, am văzut că are un bagaj în mână… Când ea a coborât, am coborât și eu cu toate că eu nu trebuia să cobor acolo și m-am oferit să-i duc bagajul. Mi-am dat seama cu timpul că este foarte important să-ți formezi o familie devreme. Eu am fost destul de egoist pentru că am făcut-o în sprijinul meseriei mele, ca să ajut fotbalul. Familia îți dă întotdeauna siguranță, familia în momentele de dificultate este cea care te sprijină. Atunci când ai succes, prețul succesului este invidia și prețul nereușitei este singurătatea. Când ai necazuri, supărări, familia te ajută. Trebuie să-ți găsești un echilibru în toate astea și un echilibru ți-l dă familia. Deciziile financiare le iau eu, dar cea care se ocupă de familie în totalitatea ei este soția. Neli are grijă de toți, de strănepoți, de nepoți, de Răzvan…. E firavă așa, dar e foarte puternică. Când își pune ceva în cap, realizează”, povestea Mircea Lucescu, în trecut, pentru AntenaStars.

Cât costă o partidă de vânătoare de urs în România. Urşii bruni, adevărate trofee
Mircea Lucescu a dezvăluit ce i-a transmis soţia lui, Neli
Neli şi Mircea Lucescu / spynews.ro
Mircea şi Neli Lucescu, surprinşi sărutându-se în plină stradă / Spynews.ro
Neli şi Mircea Lucescu / spynews.ro
+(6)
 Mai multe fotografii
