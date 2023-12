Cătălin Chirilă, "noul Patzaichin", petrece Ziua Naţională a României cu gândul la aurul de la Paris: "Am plâns la imn" - Antena Sport

Reclamă

Lui Chirilă i s-a spus noul Patzaichin, după ce a pus din nou Romania pe harta lumii la kaiak-canoe. La Jocurile Olimpice de la Tokyo, Chirilă a fost pe cinci.

Anul trecut, de Paste, Chirilă a făcut cozonaci în cantonamentul de la Snagov şi pentru sportivii ucraineni care au fugit din calea războiului. Şi Ziua României îl prinde tot în cantonament.

„O să sărbătorim prin muncă, aşa cum ne-am obişnuit. Da. Am plâns la imnul României. Am avut momente la competiţii unde, efectiv, nu am mai auzit imnul, din cauza emoţiilor pe care le aveam”, a spus Chirilă.

Doar un necaz îl poate opri pe Chirilă din drumul spre aur la Paris.

„Le urez tuturor românilor, întâi de toate, să aibă parte de sănătate. Asta, pentru mine, a fost o piedică foarte, foarte mare: lipsa sănătăţii”, a spus Chirilă.

