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Medalie de argint pentru România la Cupa Mondială de la Lucerna

Radu Constantin Publicat: 28 iunie 2026, 16:48

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Medalie de argint pentru România la Cupa Mondială de la Lucerna
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Echipajul masculin de 4 rame al României a câştigat, duminică, medalia de argint la Cupa Mondială de la Lucerna.

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Ciprian Tudosă, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuţescu şi Cosmin Iulian Pleşescu au urcat pe a doua treaptă a podiumului după o cursă excelentă, încheiată cu timpul de 6:00.78, aducând României o nouă medalie internaţională.

Aurul a fost câştigat de echipajul din Marea Britanie, în timp ce Franţa şi-a adjudecat medalia de bronz.

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