Medalie de argint pentru România la Cupa Mondială de la Lucerna

Echipajul masculin de 4 rame al României a câştigat, duminică, medalia de argint la Cupa Mondială de la Lucerna.

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Ciprian Tudosă, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuţescu şi Cosmin Iulian Pleşescu au urcat pe a doua treaptă a podiumului după o cursă excelentă, încheiată cu timpul de 6:00.78, aducând României o nouă medalie internaţională.

Aurul a fost câştigat de echipajul din Marea Britanie, în timp ce Franţa şi-a adjudecat medalia de bronz.