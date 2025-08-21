Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cătălin Chirilă a ratat calificarea în finala de 500 de metri de la Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe - Antena Sport

Home | Kaiac-canoe | Cătălin Chirilă a ratat calificarea în finala de 500 de metri de la Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe

Cătălin Chirilă a ratat calificarea în finala de 500 de metri de la Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe

Publicat: 21 august 2025, 15:52

Comentarii
Cătălin Chirilă a ratat calificarea în finala de 500 de metri de la Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe

Cătălin Chirilă / Profimedia

Sportivul român Cătălin Chirilă a ratat, joi, calificarea în finala probei de canoe simplu la 500 m, din cadrul Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe de la Milano (Italia).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chirilă, medaliat cu bronz în proba de 500 m a Europenelor din acest an, s-a clasat pe locul patru în semifinala a doua (1 min 50 sec 21/100), din care doar primii trei au acces în finală. Sportivul român a fost întrecut de ungurul Daniel Fejes (1 min 48 sec 42/100), italianul Mattia Alfonsi (1 min 49 sec 55/100) şi de belarusul Gleb Cebotarov (1 min 49 sec 67/100).

Cătălin Chirilă a ratat finala de 500 de metri de la Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe

Finala B în proba de C1 – 500 m este prevăzută vineri, de la ora 15:25, notează agerpres.ro.

Vineri, Chirilă va trage şi în semifinalele probei de canoe simplu pe 1.000 m, unde deţine titlul european.

Tot joi, echipajul de canoe dublu, compus din Ilie Sprîncean şi Oleg Nuţă, s-a calificat în semifinalele probei de 500 m, după ce s-a clasat pe locul 3 în seria a doua cu timpul de 1 min 41 sec 16/100. Echipajul de sportivi neutri din Rusia s-a calificat direct în finală cu timpul de 1 min 38 sec 26/100. Echipajele de pe locurile 2-7 vor trage în semifinalele de vineri.

Reclamă
Reclamă

România participă cu opt sportivi la Mondialele de kaiac-canoe de la Milano, la canoe simplu masculin pe 500 şi 1.000 de metri (Cătălin Chirilă), la canoe dublu masculin 500 de metri (Ilie Sprîncean, Oleg Nuţă), canoe-4 masculin pe 500 de metri (Georgel Bărăgău, Ioan Mihai Rotundu, Andrei Roşioru, Braulio Flores-Mateescu) şi kaiac simplu feminin 1.000 de metri (Bianca Istrătescu).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
Observator
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
Durere fără margini: Mircea Spiridon, eroul român care a murit în Spania, se întoarce acasă. Mesajul emoționant al soției înainte de înmormântare
Fanatik.ro
Durere fără margini: Mircea Spiridon, eroul român care a murit în Spania, se întoarce acasă. Mesajul emoționant al soției înainte de înmormântare
15:40
“Ne-au tăvălit toți”. Valeriu Iftime trage un semnal de alarmă pentru echipele românești din Europa
14:54
Chelsea, noi probleme cu UEFA! Londonezii riscă o amendă de 60 de milioane de euro
14:51
Bernadette Szocs și Eduard Ionescu luptă pentru finala de la Europe Smash – Sweden LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 15:55)
14:19
Bașakșehir – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:45). Oltenii speră la un rezultat pozitiv la Istanbul
13:47
Hacken – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Echipa lui Dan Petrescu luptă pentru calificarea în Conference League
13:44
Adrian Mititelu a “tunat” după depunctarea de 94 de puncte a lui FCU Craiova: “Ei sunt terminați”
Vezi toate știrile
1 Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali 2 Anunțul momentului pentru Dinamo! Răzvan Burleanu a dat vestea: “N-ați avut o poziție oficială” 3 Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui 4 Răzvan Burleanu, prima reacţie după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: “Vina a fost recunoscută” 5 Florin Prunea, discurs dur după ce Mamadou Thiam a semnat cu FCSB: “Nu e în regulă! Vor sufla şi în iaurt” 6 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Cu ce echipă negociază şi ce salariu uriaş ar putea încasa
Citește și
Cele mai citite
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”
Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”