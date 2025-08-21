Cătălin Chirilă a ratat calificarea în finala de 500 de metri de la Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe - Antena Sport

Sportivul român Cătălin Chirilă a ratat, joi, calificarea în finala probei de canoe simplu la 500 m, din cadrul Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe de la Milano (Italia).
Chirilă, medaliat cu bronz în proba de 500 m a Europenelor din acest an, s-a clasat pe locul patru în semifinala a doua (1 min 50 sec 21/100), din care doar primii trei au acces în finală. Sportivul român a fost întrecut de ungurul Daniel Fejes (1 min 48 sec 42/100), italianul Mattia Alfonsi (1 min 49 sec 55/100) şi de belarusul Gleb Cebotarov (1 min 49 sec 67/100).
Cătălin Chirilă a ratat finala de 500 de metri de la Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe
Finala B în proba de C1 – 500 m este prevăzută vineri, de la ora 15:25, notează agerpres.ro.
Vineri, Chirilă va trage şi în semifinalele probei de canoe simplu pe 1.000 m, unde deţine titlul european.
Tot joi, echipajul de canoe dublu, compus din Ilie Sprîncean şi Oleg Nuţă, s-a calificat în semifinalele probei de 500 m, după ce s-a clasat pe locul 3 în seria a doua cu timpul de 1 min 41 sec 16/100. Echipajul de sportivi neutri din Rusia s-a calificat direct în finală cu timpul de 1 min 38 sec 26/100. Echipajele de pe locurile 2-7 vor trage în semifinalele de vineri.
România participă cu opt sportivi la Mondialele de kaiac-canoe de la Milano, la canoe simplu masculin pe 500 şi 1.000 de metri (Cătălin Chirilă), la canoe dublu masculin 500 de metri (Ilie Sprîncean, Oleg Nuţă), canoe-4 masculin pe 500 de metri (Georgel Bărăgău, Ioan Mihai Rotundu, Andrei Roşioru, Braulio Flores-Mateescu) şi kaiac simplu feminin 1.000 de metri (Bianca Istrătescu).
- Cătălin Chirilă, o nouă medalie la Campionatele Europene de kaiac-canoe. Bronz pentru sportivul român
- Cătălin Chirilă, aur în proba de 1000m, la CE de kaiac-canoe! Victorie dramatică în faţa campionului olimpic
- Cătălin Chirilă s-a calificat în două finale la Campionatele Europene de kaiac-canoe. Rezultatele românilor
- Cătălin Chirilă a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe, în proba de 500 de metri!
- Oleg Nuţă şi Ilie Sprîncean au câştigat finala B de la canoe dublu 500 metri! Românii s-au clasat pe 9 în proba de la JO 2024!