Cătălin Chirilă a ratat calificarea în finala de 500 de metri de la Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe - Antena Sport

Sportivul român Cătălin Chirilă a ratat, joi, calificarea în finala probei de canoe simplu la 500 m, din cadrul Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe de la Milano (Italia).

Chirilă, medaliat cu bronz în proba de 500 m a Europenelor din acest an, s-a clasat pe locul patru în semifinala a doua (1 min 50 sec 21/100), din care doar primii trei au acces în finală. Sportivul român a fost întrecut de ungurul Daniel Fejes (1 min 48 sec 42/100), italianul Mattia Alfonsi (1 min 49 sec 55/100) şi de belarusul Gleb Cebotarov (1 min 49 sec 67/100).

Finala B în proba de C1 – 500 m este prevăzută vineri, de la ora 15:25, notează agerpres.ro.

Vineri, Chirilă va trage şi în semifinalele probei de canoe simplu pe 1.000 m, unde deţine titlul european.

Tot joi, echipajul de canoe dublu, compus din Ilie Sprîncean şi Oleg Nuţă, s-a calificat în semifinalele probei de 500 m, după ce s-a clasat pe locul 3 în seria a doua cu timpul de 1 min 41 sec 16/100. Echipajul de sportivi neutri din Rusia s-a calificat direct în finală cu timpul de 1 min 38 sec 26/100. Echipajele de pe locurile 2-7 vor trage în semifinalele de vineri.