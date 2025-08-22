Cătălin Chirilă s-a calificat în finala probei de canoe simplu 1000 de metri, la Campionatele Mondiale - Antena Sport

Sportivul român Cătălin Chirilă s-a calificat, vineri, în finala probei de canoe simplu 1.000 de metri la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Milano, după ce s-a clasat pe locul al doilea în prima semifinală.

Cel mai rapid a fost maghiarul Balazs Adolf, în 3 min 56 sec 16/100, urmat de Chirilă, campionul mondial din 2022, 3 min 56 sec 22/100. Un bilet pentru finală a obţinut şi moldoveanul Serghei Tarnoschi (3:56.89).

Cătălin Chirilă şi-a luat revanşa şi s-a calificat în finala probei de canoe simplu 1000 de metri

Joi, Chirilă a ratat calificarea în finala probei de canoe simplu pe 500 de metri.

Finala la 1.000 de metri, probă în care Chirilă a cucerit titlul european anul acesta, va avea loc sâmbătă, la ora 15:48 (ora României), notează agerpres.ro.

România participă cu opt sportivi la Mondialele de kaiac-canoe de la Milano, la canoe simplu masculin pe 500 şi 1.000 de metri (Cătălin Chirilă), la canoe dublu masculin 500 de metri (Ilie Sprîncean, Oleg Nuţă), canoe-4 masculin pe 500 de metri (Georgel Bărăgău, Ioan Mihai Rotundu, Andrei Roşioru, Braulio Flores-Mateescu) şi kaiac simplu feminin 1.000 de metri (Bianca Istrătescu).