Reacţia lui Cătălin Chirilă după ce a ratat dramatic medalia la Mondiale: "Sunt bucuros" - Antena Sport

Toţi mergem cu un obiectiv acolo, să câştigăm. Am stat şi m-am gândit, am fost 800 de sportivi în competiţia asta. Ăsta e sportul. Nu poate România să ia toate medaliile.

N-am intrat foarte bine în concurs. Prima greşeală pe care am făcut-o a fost că n-am avut timp să mă obişnuiesc cu lacul.

Eu sunt singurul dintre noi 5 care nu mă antrenez la blocstarturi. Pentru că nu le avem la Snagov. De acolo a plecat greul la această competiţie.

Cătălin Chirilă: “Voi merge la Campionatele naţionale”

Am numit anul acesta un test, anul viitor va fi iar un test, din al treilea an sper să fie mai bine, pentru că urmează Los Angeles. Calificările pentru Jocurile Olimpice încep peste doi ani.

E un sezon foarte reuşit, raportându-mă la ce an am avut, cum m-am pregătit. Lumea nu ştiu cât ştie cum m-am pregătit, cât stres am îndurat. Şi nu din cauza JO Paris am avut stres. Schimbare de antrenori, schimbare de program, schimbarea rutinei personale. A fost un cumul de emoţii negative.

Chiar dacă după Paris am avut ce să le reproşez antrenorilor, că ar fi putut să facă mai mult, acum nu am ce să le reproşez.

Voi merge la Campionatele naţionale, îmi voi face datoria pentru că am auzit o vorbă foarte drăguţă, «degeaba eşti campion mondial, european dacă nu eşti campion naţional». După aia, mă voi reface. Vacanţa pentru mine va fi la pescuit, tot în concurs”, a declarat Cătălin Chirilă, în exclusivitate pentru AntenaSport.