Reacţia lui Cătălin Chirilă după ce a ratat dramatic medalia la Mondiale: "Sunt bucuros" - Antena Sport

Chiar dacă a ratat dramatic medalia de bronz în proba de 1.000 de metri de la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Milano, Cătălin Chirilă s-a declarat bucuros că a putut concura la un nivel ridicat.
Chirilă a spus, într-o declaraţie exclusivă oferită pentru Antena Sport, că 5 sportivi se luptă pentru medalii în probele de kaiac-canoe. Faptul că se află între acei 5 pentru Cătălin Chirilă e un motiv de bucurie.
Cătălin Chirilă: “Sunt bucuros că s-a întâmplat asta acum şi nu mai târziu”
Cătălin Chirilă a terminat pe locul 4 proba de 1.000 de metri de la Campionatele Mondiale, cu timpul 3:49.56, la numai 16 sutimi de maghiarul Balasz Adolf, care a luat bronzul, terminând cursa cu timpul 3:49.40.
Titlul suprem i-a revenit campionului olimpic Martin Fuksa (Cehia, 3:46.09), urmat de Stefanos Dimopoulos (Grecia, 3:47.92).
“(n.r: Cum a fost? Cum te-ai simţit şi ce s-a întâmplat în această finală pentru că erai pe 3 la un moment dat?) E mult prea devreme să vorbesc despre ce s-a întâmplat în cursă. Sunt bucuros că s-a întâmplat asta acum şi nu mai târziu.
Avem timpul necesar să reparăm orice este de reparat şi să îmbunătăţim ce este de îmbunătăţit.
“E o reconfirmare a valorii”
(n.r: Cum eşti tu? Cu siguranţă eşti dezamăgit, că ştiu că îţi doreai mai mult) Foarte bine. Clar îmi doream mai mult, dar sunt foarte bine pentru că mă gândesc că sunt în Top 5. Eu mereu am spus că finala e formată din primii 5 care se luptă cu adevărat pentru medalii şi restul. Ei sunt tot puternici, dar se află la o distanţă considerabilă în spate.
Sunt bucuros că am fost între primii 5 care ne-am luptat pentru medalii. E o reconfirmare a valorii. Sunt acolo.