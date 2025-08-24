Reacţia lui Cătălin Chirilă după ce a ratat dramatic medalia la Mondiale: "Sunt bucuros" - Antena Sport

Închide meniul
Reacţia lui Cătălin Chirilă după ce a ratat dramatic medalia la Mondiale: "Sunt bucuros"

Reacţia lui Cătălin Chirilă după ce a ratat dramatic medalia la Mondiale: "Sunt bucuros"
Reacţia lui Cătălin Chirilă după ce a ratat dramatic medalia la Mondiale: “Sunt bucuros”

Publicat: 24 august 2025, 14:52

Reacţia lui Cătălin Chirilă după ce a ratat dramatic medalia la Mondiale: Sunt bucuros

Cătălin Chirilă / Profimedia Images

Chiar dacă a ratat dramatic medalia de bronz în proba de 1.000 de metri de la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Milano, Cătălin Chirilă s-a declarat bucuros că a putut concura la un nivel ridicat.

Chirilă a spus, într-o declaraţie exclusivă oferită pentru Antena Sport, că 5 sportivi se luptă pentru medalii în probele de kaiac-canoe. Faptul că se află între acei 5 pentru Cătălin Chirilă e un motiv de bucurie.

Cătălin Chirilă: “Sunt bucuros că s-a întâmplat asta acum şi nu mai târziu”

Cătălin Chirilă a terminat pe locul 4 proba de 1.000 de metri de la Campionatele Mondiale, cu timpul 3:49.56, la numai 16 sutimi de maghiarul Balasz Adolf, care a luat bronzul, terminând cursa cu timpul 3:49.40.

Titlul suprem i-a revenit campionului olimpic Martin Fuksa (Cehia, 3:46.09), urmat de Stefanos Dimopoulos (Grecia, 3:47.92).

“(n.r: Cum a fost? Cum te-ai simţit şi ce s-a întâmplat în această finală pentru că erai pe 3 la un moment dat?) E mult prea devreme să vorbesc despre ce s-a întâmplat în cursă. Sunt bucuros că s-a întâmplat asta acum şi nu mai târziu.

Avem timpul necesar să reparăm orice este de reparat şi să îmbunătăţim ce este de îmbunătăţit.

“E o reconfirmare a valorii”

(n.r: Cum eşti tu? Cu siguranţă eşti dezamăgit, că ştiu că îţi doreai mai mult) Foarte bine. Clar îmi doream mai mult, dar sunt foarte bine pentru că mă gândesc că sunt în Top 5. Eu mereu am spus că finala e formată din primii 5 care se luptă cu adevărat pentru medalii şi restul. Ei sunt tot puternici, dar se află la o distanţă considerabilă în spate.

Sunt bucuros că am fost între primii 5 care ne-am luptat pentru medalii. E o reconfirmare a valorii. Sunt acolo.

Toţi mergem cu un obiectiv acolo, să câştigăm. Am stat şi m-am gândit, am fost 800 de sportivi în competiţia asta. Ăsta e sportul. Nu poate România să ia toate medaliile.

N-am intrat foarte bine în concurs. Prima greşeală pe care am făcut-o a fost că n-am avut timp să mă obişnuiesc cu lacul.

Eu sunt singurul dintre noi 5 care nu mă antrenez la blocstarturi. Pentru că nu le avem la Snagov. De acolo a plecat greul la această competiţie.

Cătălin Chirilă: “Voi merge la Campionatele naţionale”

Am numit anul acesta un test, anul viitor va fi iar un test, din al treilea an sper să fie mai bine, pentru că urmează Los Angeles. Calificările pentru Jocurile Olimpice încep peste doi ani.

E un sezon foarte reuşit, raportându-mă la ce an am avut, cum m-am pregătit. Lumea nu ştiu cât ştie cum m-am pregătit, cât stres am îndurat. Şi nu din cauza JO Paris am avut stres. Schimbare de antrenori, schimbare de program, schimbarea rutinei personale. A fost un cumul de emoţii negative.

Chiar dacă după Paris am avut ce să le reproşez antrenorilor, că ar fi putut să facă mai mult, acum nu am ce să le reproşez.

Voi merge la Campionatele naţionale, îmi voi face datoria pentru că am auzit o vorbă foarte drăguţă, «degeaba eşti campion mondial, european dacă nu eşti campion naţional». După aia, mă voi reface. Vacanţa pentru mine va fi la pescuit, tot în concurs”, a declarat Cătălin Chirilă, în exclusivitate pentru AntenaSport.

